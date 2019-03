Ursula Bennardo è incinta di Sossio Aruta/ Foto del pancino sui social: “E’ vero…”

Dopo dubbi, battutine e giochetti sui social, alla fine Ursula Bennardo ha annunciato di essere incinta. Non si capisce bene come mai la dama abbia deciso di dare l’annuncio ufficiale proprio oggi su Instagram a pochi giorni dalla messa in onda della registrazione di Uomini e donne in cui lei e Sossio avevano dato la lieta novella a tutti, ma poco importa. Alcuni sono pronti a scommettere che la foto “firmata” parli più di altro mentre i fan sono contenti di questa notizia e si sono catapultati tra i commenti solo per congratularsi con lei e con il bel Sossio Aruta. Solo l’anno scorso i due stavano litigando di continuo per via del comportamento di lui e dei dubbi di lei ma la svolta è ormai arrivata e adesso Ursula è al settimo cielo tanto che sui social spiega: “Non avrei mai pensato che avrei rivissuto l’esperienza più bella della vita…Si, sono incinta..“.

L’ANNUNCIO DI URSULA BENNARDO

L’annuncio ufficiale sui social è arrivato insieme alla foto del pancino che fino a questo momento la dama cercava di nascondere negli scatti in coppia con Sossio Aruta. Alla fine la dama ha ammesso: “Ho dentro me un mio nuovo amore… sarò forte abbastanza per occuparmi anche di te e darti tutto ciò di cui hai bisogno… Ti amo già più di me stessa e non vedo l’ora di poterti stringere sul mio petto … Grazie a tutti per i tanti messaggi di affetto“. Alla fine non solo Ursula ha annunciato che i figli avuti dalle precedenti relazioni sono felici ma che insieme a Sossio sarà ospite a Uomini e donne nella puntata in onda martedì pomeriggio. Sarà proprio nel programma di maria De Filippi che i due avranno modo di annunciare al pubblico del trono over la verità. Ecco il post pubblicato su Instagram:





