Valentina Autiero Vs Gian Battista Ronza/ “Un tizio inutile!” (Uomini e donne)

La diatriba tra Valentina Autiero e Gian Battista Ronza continua anche fuori dallo studio di Uomini e donne che li ha visti protagonisti nei giorni scorsi. I due sono sempre in rotta di collisione soprattutto visto che il cavaliere ha più volte accusato la donna di essere in trasmissione solo per la popolarità e non per l’amore visto che dopo tre anni non ha fatto molte cose. Valentina ha sempre rimandato al mittente le accuse ma proprio in questa settimana i due si sono di nuovo scontrati in puntata. Gian Battista Ronza ha accusato la dama di partecipare ad eventi e serate e di farsi seguire da un agente e lei ha detto lo stesso di lui accusandolo di aver pregato qualcuno per fargli fare qualche serata. Uno a uno e palla al centro dunque per i due che hanno continuato la loro diatriba sui social.

LO SCONTRO SOCIAL TRA GIAN BATTISTA RONZA E VALENTINA AUTIERO

In particolare, Gian Battista Ronza ha pubblicato le foto in cui Valentina Autiero si “offre” per serate ed eventi con tanto di numero di telefono della persona alla quale rivolgersi per contattarla. Con la foto il cavaliere ha accusato la dama di mentire parlando di “prove” riguardo alla sua partecipazione al programma e al suo poco interesse a cercare l’amore. In molti hanno commentato la foto postata dal cavaliere di Uomini e donne taggando la dama e così lei non ci ha messo molto a rispondere chiarendo il fatto che non deve dare conto a nessuno e, soprattutto, al suo ex collega del trono over: “Volevo ringraziarvi tutti per i messaggi dove mi avvisate che quel tizio inutile che non si può chiamare neanche uomo non ha nulla da fare nella sua vita che impicciarsi della mia!! Io credo di non dover spiegare nulla ma voglio comunque farlo per voi… di certo non per lui…“. Detto questo la dama ha ribadito di lavorare duramente e di fare anche più lavori per mantenersi compreso partecipare a serate ed eventi per via di coloro che la amano e la seguono: “Non rubo nulla a nessuno e soprattutto non vado a cercarmelo ne tanto ad elemosinare di fare ciò. Seconda cosa non c’entra nulla con il voler trovare un amore perché una cosa non esclude L altra. Quindi per chiunque non sta bene ciò gli consiglio di non seguirmi e di evitare di rosicare perché la vita è una e non vale la pena farlo per queste stronzate“. La risposta di Gian Battista arriverà?

