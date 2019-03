Valentina Vernia, Amici 2019/ Chi è? La ballerina hip hop vuole vincere il serale

Valentina Vernia, la grintosissima ballerina hip hop di Amici 2019 approda al serale e, insieme ai suoi colleghi, tiene alta la bandiera della squadra blu che si prepara a vincere tutte le sfide che, di puntata in puntata, si presenteranno. Valentina ha dichiarato di essere totalmente incredula circa il fatto che potrà mostrare il suo talento al serale, perchè tutto è accaduto in maniera inaspettata, dopo l’ingresso di Vincenzo e Rafael, e dichiara che lo shock è stato tale da dover andare a cercare sul web i filmati che la riguardano per rendersi conto che, si, è davvero al serale! La ballerina è infatti riuscita a conquistare la tanto ambita maglia verde, superando i 3 step previsti per gli artisti, con grande successo e stupore. Vediamo di conoscere meglio questa bravissima artista. Valentina viene da Rubiera, ha poco più di 20 anni e gli amici la chiamano banana, ha sempre nutrito la passione della danza e ha già partecipato ad altri programmi televisivi, sempre inerenti alla danza, dimostrando di avere un talento indiscutibile. Le sue esibizioni sono sempre molto incisive, in quanto Valentina non è certo un tipo di persona che rimane nell’ombra. Un vero e proprio animale da palcoscenico, sempre molto grintosa ed appariscente, con la sua capigliatura riccia e corvina ed il suo fisico muscoloso e forte. Questa sua forza arriva prepotentemente ogni volta che inizia a danzare, bucando lo schermo ed ammaliando tutti, in particolare Timoty.

Valentina Vernia, Amici 2019: Un percorso in crescendo

Valentina Vernia deve il suo inizio del percorso ad Amici a Timor Steffens, che ha chiesto di fare entrare ballerini che rispecchiassero il suo stile. A differenza di altri concorrenti, Valentina non ha dovuto fare la sfida, che ha poi fatto nella puntata del 23 febbraio, superandola con grande successo ed ottenendo la tanto ambita maglia verde (che indica l’ingresso al serale) nella puntata del 2 marzo. Superata questa fase, Valentina si è buttata a capofitto nello studio per dedicarsi al momento più importante della trasmissione e cioè quello che precede il serale. Il duro lavoro fatto le consente di ottenere ottimi risultati nelle sue successive esibizioni, nelle quali Valentina dimostra sempre di essere all’altezza del ruolo assegnatole. Inoltre, vedendo le strisce quotidiane, emerge che la ballerina è sempre molto concentrata ed ambiziosa, al punto di lasciar ben sperare per le esibizioni della prima puntata del serale. Valentina, nonostante non abbia un carattere semplicissimo, difficilmente si è lasciata andare a polemiche sterili all’interno della scuola, forse proprio perché sempre molto centrata su se stessa e sul suo lavoro. Questo è anche il motivo per cui gode della stima dei professori ed in particolar modo di Timor Steffens, che appunto l’ha voluta fortemente nella scuola. Il pubblico la ama e riceve consensi molto ampi anche sui social, basta dare un’occhiata ai profili Instagram e Facebook per rendersene subito conto. Nella prossima puntata ci si aspetta da lei grandi cose, esibizioni di sicura forza incisiva e tanta tanta grinta contagiosa. Sempre con quel suo sguardo deciso ad arrivare dove si è prefissata, senza se e senza ma. Se avete seguito poco il programma, ma avete intenzione di posizionarvi davanti al vostro televisore con i pop corn, potrete conoscere un po la personalità ed il talento di Valentina visitando cliccando qui.

