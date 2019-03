Verissimo 2019/ Anticipazioni e ospiti 30 Marzo: Lino Banfi, e gli attori di After

Puntata eccezionale quella di Verissimo in onda sabato, 30 marzo su canale 5. Silvia Toffanin darà il via ad un nuovo appuntamento della trasmissione più amata dal pubblico del sabato pomeriggio eccezionalmente alle 15. Una puntata più lunga rispetto al solito e soprattutto ricca di ospiti nazionali e internazionali con cui la Toffanin punta ancora a sbancare l‘auditel. Ogni settimana, infatti, Verissimo vince la sfida degli ascolti con Italia sì, la trasmissione di Raiuno condotta da Marco Liorni. La settimana scorsa, il programma della Toffanin è stato seguito da 2.550.000 spettatori con il 22.4% di share mentre i i Giri di Valzer al 19.8% hanno incollato davanti ai teleschermi 2.286.000 spettatori mentre Italia sì è stato seguito da 1.406.000 spettatori pari al 12.90% di share nella prima parte e 1.759.000 spettatori pari al 14.90% di share nella seconda.

VERISSIMO 2019: GLI OSPITI DE 30 MARZO

Grandi ospiti nella nuova puntata di Verissimo. Nel salotto di Sivia Toffanin si racconteranno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ovvero i ragazzi de Il Volo che, pur essendo giovanissimi, hanno già una carriera decennale alle spalle e che sono diventati delle star internazionali ammirate in tutto il mondo. Spazio, poi, al nonno più amato d’Italia ovvero Lino Banfi. Patrizia Rossetti, inoltre, racconterà il momento delicato che sta affrontando mentre Enzo Decaro, amatissimo attore italiano, si racconterà tra vita privata e carriera raccontando anche alcuni dettagli della nuova fiction di canale 5, L’amore strappato di cui è protagonista con Sabrina Ferilli e in onda da domenica 31 marzo. Direttamente dall’Isola dei Famosi 2019, poi, arriverà Paolo Brosio. E per finire, l’energia di Francesco Facchinetti e una grande esclusiva internazionale con gli attori del film evento tratto dal fenomeno mondiale “After“.

LE DICHIARAZIONI DEI RAGAZZI DE IL VOLO E DEGLI ATTORI DI AFTER

I ragazzi de Il Volo, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, ai microfoni di Verissimo, tornano sulle polemiche che li hanno travolti durante il Festival di Sanremo 2019 dove, dopo l’annuncio della classifica finale dove si sono piazzati al terzo posto hanno anche ricevuto alcune offese. “Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere. Quello che non tolleriamo sono le offese. Se a qualcuno non piace il nostro genere musicale non è obbligato ad ascoltarlo ma a rispettare quello che facciamo sì. Degli incompetenti non si possono permettere, con il loro atteggiamento, di offendere tutta la categoria dei giornalisti”, ha dichiarato Piero. Ai microfoni di Silvia Toffanin, poi, Il Volo ha anche parlato d’amore: mentre Gianluca ha confermato di essere fidanzato con una ragazza abruzzese, Piero e Ignazio hanno dichiarato di essere single.



© RIPRODUZIONE RISERVATA