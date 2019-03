Vincenzo Di Primo, lettera dal papà/ Video, lacrime al serale di Amici: “Fiero di te”

Una bellissima sorpresa per Vincenzo Di Primo in questa prima puntata del serale di Amici 18. Maria De Filippi interrompe la gara perché ha una lettera da leggere per il ballerino della squadra Blu. A scriverla è suo padre, che cerca di raccontare in poche parole il bellissimo percorso di suo figlio, non senza ostacoli. L’uomo racconta di come sin da piccolo avesse qualcosa di speciale: “Quando eri piccolo, aprivo piano piano la porta e vedevo se dormivi. Spesso nel sonno ti agitavi, la coperta ti cadeva e io te la rimettevo… – e ancora aggiunge – Sono passati diversi anni ma io a quell’immagine ci penso spesso. La nostra vita non è stata facile e forse non sono riuscito a darti tutto quello che gli altri bambini ti dicevano… “. Durante il daytime in casetta, Vincenzo, sfogandosi con Valentina, aveva proprio raccontato dei sacrifici fatti dai suoi genitori per fargli studiare danza.

VINCENZO ABBRACCIA SUO PADRE: LACRIME AL SERALE DI AMICI 18

Il papà di Vincenzo, nella lettera letta ad Amici 18, infatti racconta: “Lo sai, ho sempre fatto l’imbianchino ma il lavoro non c’era tutti i giorni e quindi lo stipendio a fine mese non è sempre garantito, ,ma malgrado questo io e mamma abbiamo sempre cercato di coltivare la tua passione: la danza.” La lettera si conclude ma ecco la voce del papà del ballerino della squadra Blu: “Vincenzo ora che ti ho visto ballare ti voglio dire che sono tanto fiero di re”. Ed ecco che da dietro le quinte arriva proprio il papà di Vincenzo: i due si abbracciano forte e si lasciano andare alla commozione e alle lacrime.



