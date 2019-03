Vincenzo Di Primo, Amici 2019/ Chi è? Il ballerino supera Arianna e le polemiche

Poco più di vent’anni, Vincenzo Di Primo è un concorrente di Amici 2019 della sezione ballerini dal carattere timido e schivo, concentrato esclusivamente sulla sua arte dall’età di 14 anni, quando andò a studiare danza presso l’Accademia di Vienna. E quello fu solo l’inizio, perché per quanto giovane, Vincenzo ha fatto davvero tanta esperienza e ha coltivato la sua passione ogni volta che gli si è presentata la possibilità, cimentandosi in diversi stili, anche se il suo cavallo di battaglia è senza dubbio la danza classica. Entra ad Amici grazie ad una sfida immediata con la bravissima Arianna, richiesta dall’insegnante Celentano, e la vince a pieni voti, diventando il pupillo di quest’ultima, che reputa Vincenzo uno dei migliori ballerini di danza classica mai visti prima. Il suo ingresso nella scuola scatena un po’ di polemiche, perché Arianna era molto amata dal pubblico, dai compagni e dai professori, ma ben presto anche Vincenzo riesce a farsi strada e a farsi apprezzare per il suo valore artistico indiscutibile. In particolare, nelle strisce quotidiane, è possibile apprezzarne la validità e la capacità di danzatore, preciso e sempre attento a lezione, ma anche molto umile e sempre pronto ad apprendere. Inoltre, il fatto di aver studiato anche altri stili oltre al classico lo rende un ballerino molto valido anche agli occhi degli insegnanti che si occupano delle altre categorie, i quali ritengono che Vincenzo sia molto versatile e dall’apprendimento veloce. Probabilmente queste sue virtù derivano dal fatto che i suoi studi prevalentemente classici lo hanno portato ad applicarsi con disciplina, costanza e impegno, senza mai arrendersi di fronte alle difficoltà.

Vincenzo Di Primo, Amici: timido ma concentrato, sbaraglierà il serale?

Nel corso di Amici Vincenzo Di Primo si è aggiudicato il più alto punteggio tra i vari alunni proprio grazie alla dedizione allo studio ed alla sua caparbietà, punteggio che si è poi tradotto nella decisione presa dai giudici esterni di farlo accedere al serale, dandogli in consegna la tanto ambita maglia verde. Da quel momento in poi, il ballerino non ha mai avuto cenno di un cedimento ed ha continuato a dedicarsi allo studio e al perfezionamento della sua arte con ancora maggiore intensità. Mai polemico, anche dopo il suo discusso ingresso nella scuola (per via del fatto che appunto è entrato al posto di Arianna) il suo unico obbiettivo era di migliorarsi costantemente senza cedere alle accuse che gli venivano mosse per il solo fatto di essere entrato nella scuola al posto di un altro alunno. Nell’ultima puntata, in un bellissimo passo a tre, Vincenzo ha dato davvero il meglio di sé lasciando tutti, sia in studio che il pubblico a casa, senza fiato per la sua precisione e la sua capacità di stare sul palco. Entra a far parte della squadra blu ed inizia per lui una nuova fase molto importante, nella quale gli auguriamo di avere il successo che merita. Le sue esibizioni sono talmente precise nelle loro esecuzioni tecniche da non lasciare spazio a critiche per pulizia dei movimenti, elasticità ed espressività. Il carattere molto timido di Vincenzo infatti, non gli impedisce di dare il meglio sul palco, dove esprime tutto quello che probabilmente a parole non riesce ad esprimere e a trasmettere. Nella prossima puntata c’è da aspettarsi da Vincenzo tanta bravura e professionalità e tante belle esecuzioni sorprendenti, nella speranza che un artista vero e professionale come lui trovi il giusto riconoscimento se non attraverso la vincita del programma, almeno con un premio a testimonianza di quello che vale. In fondo il fine di ogni talent dovrebbe essere proprio questo.

