Vittorio Grigolo, direttore artistico Amici 18/ Chi è? “L’Opera è la nostra storia”

Sarà Vittorio Grigolo uno dei due direttori artistici, che affiancheranno i ragazzi di Amici 18 per l’attesissima fase serale del talent di Canale 5. Tenore italiano di origini aretine, l’artista, che oggi è noto in tutto il mondo, non ha nascosto il suo entusiasmo di fronte all’occasione di poter “salire a bordo” della scuola di Maria De Filippi. “Pronto a partire, sicuro che sarà un viaggio incredibile”, si legge infatti in un messaggio condiviso pochi giorni fa sul suo profilo social. Con la sua presenza nelle fasi serali del talent, Grigolo spera di poter portare sul piccolo schermo – e in particolare in un programma fatto da ragazzi e per i ragazzi – tutto ciò che l’Opera rappresenta per la cultura italiana, cioè la narrazione di una storia che è “la nostra storia” e che rappresenta ancora oggi “un canto che tutti ci portiamo dentro, che racconta di noi, dei nostri successi e delle nostre paure”.

Vittorio Grigolo, direttore artistico Amici 18: per Maria De Filippi, “È il re della lirica”

Maria De Filippi non ha dubbi: i ruoli da direttori artistici per la nuova edizione di Amici sono stati affidati a Vittorio Grigolo e a Ricky Martin “perché rappresentano due grandi artisti di fama internazionale: uno il re del pop, l’altro il re della lirica”. Ma come ha reagito il celebre tenore italiano di fronte alla possibilità di poter contribuire alla formazione culturale degli allievi della scuola, e dei ragazzi che ogni giorno seguono i loro aggiornamenti sul piccolo schermo? “Vittorio Grigolo è entusiasta all’idea di far capire come la lirica non appartenga a una élite, ma sia piuttosto patrimonio popolare”, ha spiegato Maria De Filippi in un’intervista concessa al settimanale Chi: “L’opera lirica racconta storie d’amore, di passione, di gelosia, di intrighi e deve, ed è capace, – conclude – d’intrattenere un largo pubblico”. E sui social il pubblico non sta più nella polle: sono in molti ad attendere con entusiasmo il debutto di Grigolo nella scuola di Amici.

Vittorio Grigolo, Bianchi o blu? Gli indizi suggeriscono che…

Sarà la squadra bianca ad avere accesso al contributo prezioso di Vittorio Grigolo o alla fine a spuntarla sarà la squadra blu? Interpellato dai suoi numerosissimi follower sui social, il direttore artistico di Amici 18 continua a mantenere il più stretto riserbo, ma sono in molti a scommettere che il tenore sarà al timone della formazione blu. A convincerli di questa scelta uno scatto nel quale Grigolo, pochi giorni fa, ha taggato lo show di Maria De Filippi e nel quale la luce sulla giacca sembra restituire un riflesso di colore blu. Alcuni utenti fanno inoltre notare che proprio nella squadra blu di Amici c’è l’unico tenore di questa edizione, Alberto Urso, che ha già dato prova di essere dotato di grande talento ed è tra i favoriti alla vittoria finale. Il percorso di Grigolo ripartirà proprio dalla scoperta di uno degli allievi più apprezzati di questa edizione? Staremo a vedere.



