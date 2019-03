Alex Britti e la battuta su Luisa Corna/ Video, fulmina Pio e Amedeo ad Amici 18

L’incursione di Pio e Amedeo ad Amici 18 è tutta da ridere? Non per Alex Britti, che alle battute del duo comico pugliese non ha reagito come Stash. Quest’ultimo, più bersagliato, ha sorriso alle bordate dei foggiani. Reazione diversa invece per il cantautore romano, già poco divertito dalle battute sul collega. Il chitarrista e docente ha reagito in modo gelido alle battute di Pio e Amedeo, in particolare a quella sulla relazione che il cantante ha avuto diversi anni fa con Luisa Corna. Nessun sorriso da parte sua, il volto non ha mostrato alcun segno quando le telecamere hanno provato ad immortalare una sua reazione alle battute dei comici. Pio e Amedeo hanno colto subito l’indisponibilità della controparte, quindi hanno virato subito su Rudy Zerbi, più abituato al clima goliardico che spesso regola le trasmissioni di Maria De Filippi. E quindi per Britti c’è stato un momento di imbarazzo in studio. La sua reazione ha tradito lo scarso gradimento alle battute dei due comici. E sui social questo frangente non è passato affatto inosservato…

ALEX BRITTI E LA BATTUTA DI PIO E AMEDEO SU LUISA CORNA

Pio e Amedeo hanno preso in giro tutti senza guardare in faccia nessuno, fatta eccezione per la padrona di casa, Maria De Filippi. Ma se tutti hanno riso alle battute e alle provocazioni, c’è Alex Britti che invece non l’ha presa affatto bene. Quando le telecamere lo hanno inquadrato è apparso impassibile di fronte ai due comici ospiti di Amici 18. Un sorriso? Nulla, gelo totale. E il popolo del web si è sbizzarrito con i commenti. «Ma la faccia schifata di Britti?», scrive un utente su Twitter. Un altro gli fa eco: «Li sta fulminando con gli occhi». Questo è stato uno degli episodi più discussi della prima puntata di Amici 18. Il riferimento alla love story con Luisa Corna non è stato gradito da Alex Britti. La relazione risale al 2003: girò voce che fosse stato Zucchero a presentarli. La storia comunque è durata un anno, ma la coppia si è tenuta sempre lontana dalla ribalta e dalle copertine. E dopo la rottura sono rimasti in buoni rapporti, come testimonia la presenza di lui nel secondo album di lei, uscito nel 2010.





