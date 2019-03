Amici serale 2019, eliminato Mowgly/ Pagelle: bocciato il “Var” (Prima puntata)

È tornato il tanto atteso serale di Amici 2019 ed abbiamo già un primo eliminato: Mowgly dei blu. Per il ballerino è stata fatale la sfida contro Ludovica. In verità sembrava un finale già scritto quello di Mowgly, mai entrato nelle grazie di Loredana Bertè (quest’anno in versione super giudice) capace di fare la differenza durante le varie manche del serale. Lo stile di ballo di Mowgly non sembra essere compreso a pieno ma specialmente paga l’incapacità di emozionare il pubblico e i professori, e una domanda nasce spontanea: “come è arrivato al serale?”. La gara si è svolta in un grande equilibrio con una manche vinta a testa per le due squadre. La prima manche inizialmente dominata dai blu che sembrano inarrestabili viene poi vinta dai bianchi grazie ad un grande recupero nel finale ma specialmente ai 2 punti guadagnati con la terza prova a voto segreto. A farne le conseguenze è Mowgly che viene mandato da Loredana Bertè al ballottaggio finale. La seconda manche invece viene vinta dai blu che riescono a riscattarsi grazie a delle prove convincenti. A farne le spese è Ludovica che viene mandata in sfida per restare in nel programma contro Mowgly. I valori in campo sono abbastanza squilibrati e si capisce subito quale sarebbe stato l’esito del ballottaggio… l’eliminazione di Mowgly da Amici 2019. (CLICCA QUI PER RILEGGERE LA DIRETTA DEL PRIMO SERALE DI AMICI 2019)

PAGELLE SERALE DI AMICI 2019 DEL 30 MARZO

MOWGLY 4 – Mai effettivamente in gara, la sua permanenza nel programma viene messo subito in discussione dalle prima parole di Loredana Bertè che da subito fa capire come il ballerino dei blu non sia la sua prima scelta tra quelli che sono acceduti al serale di Amici.

GIORDANA 7 – Voce graffiante e buona interpretazione

MAMELI 5 – Il tentativo dell’Inno d’Italia in versione trap è fallito miseramente, scarsa la realizzazione. Apprezzata la voglia di uscire dagli schemi proponendo qualcosa di nuovo ma questa volta ha esagerato.

FORMAT 5 – Il format di quest’anno è un mix tra il vecchio schema che prevedeva una sfida tra le squadre blu e bianchi e l’intenzione di Maria De Filippi di dare maggiore peso ai professori che durante l’anno hanno accompagnato e seguito i ragazzi nella loro crescita. Il dubbio resta sul ruolo dei direttori artistici di cui non è chiaro quale sia il loro effettivo contributo al programma. Infatti a differenza delle altre edizioni di Amici sia Ricky Martin e Vittorio Grigolo sono stati un po’ ridotti al ruolo di motivatori dei concorrenti visto che non possono scegliere chi schierare nelle varie prove delle manche. Tutte le dinamiche del programma sono gestite quindi dall’occhio vigile della produzione di Amici 2019.

“IL VAR” 4 – Luciano Cannito e Beppe Vessicchio hanno il compito di far “ragionare” Loredana Bertè al fine di rivalutare i voti e che assegna alle prove. Esperimento fallito, la Bertè non è un giurato molto malleabile e questo ruolo di controllo del VAR di Amici come lo chiama Maria De Filippi lascia più di un dubbio.



