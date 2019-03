Ascolti TV sabato 30 marzo/ E’ (quasi) pareggio: Amici 18 e Ballando, ottimo esordio

Ecco gli ascolti TV di sabato 30 marzo: chi ha vinto la gara tra Ballando con le Stelle 2019 e Amici 18 nella sua fase serale? Ieri sera entrambi i programmi di punta delle ammiraglie Rai e Mediaset, si preparavano con ansia al debutto, scontrandosi nuovamente dopo anni che accade questo tipo di confronto. E se lo scorso anno ad avere la meglio è toccato anche al programma dedicato al ballo di Rai1, questa volta come si sarà riaperta la competizione? Avrà vinto Queen Mary oppure Milly Carlucci ha trionfato? Durante i precedenti appuntamenti, Maria si è scontrata con la seconda edizione di Ora o mai più, portandosi a casa la vittoria senza nessun tipo di problematica. In quel caso però, lo show proposto per il pubblico era, come ben sapete, C’è posta per te. Il people show dedicato alle buste, conquista un pubblico “globale” di ascoltatori, dai più piccini fino agli anziani. Amici invece, ha un target più ristretto e quindi potrebbe fare più fatica a decollare in sicurezza. Vediamo a seguire, i dettagli della prima sera di ieri.

Ascolti TV sabato 30 marzo: testa a testa tra Ballando e il serale di Amici

Su Rai 1 la 14esima edizione di Ballando con le Stelle ha concluso la sua prima puntata registrando nel segmento Tutti in pista 4.527.000 telespettatori, 20,16% e nel programma effettivo, ascolti di 3.710.000, 21,94%. Su Canale 5, la puntata d’esordio di Amici 18, ha registrato 4.096.000 telespettatori, share 22,23%. Se considerate il parterre di ospiti bomba di Maria De Filippi (a cominciare dai direttori artistici delle due squadre), Milly Carlucci ha dovuto “faticare” meno a portarsi a casa un ottimo risultato, avendo dalla sua solamente il cast di ballerini, ed a volte nemmeno troppo conosciuti. Per quanto riguarda gli ascolti TV di sabato 30 marzo, degli altri canali, tornando in Rai, nella seconda rete The Rookie ha registrato una media di 1.193.000 telespettatori, share 5,4%. Su Rai 3 Sapiens, terza puntata, ha registrato di 1.151.000 telespettatori, share 5,78%. Spostandoci ancora su Mediaset, su Italia 1 il film di animazione Il viaggio di Arlo ha registrato un netto di 1.043.000 telespettatori, share 4,81%. Su Rete 4 il film Nati con la camicia ha registrato un netto di 953.000 telespettatori, share 4,81%.

