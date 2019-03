Barbara d’Urso/ In camerino con Lamberto Sposini: “Un supereroe” (Domenica Live)

Da spettatrice a conduttrice: Barbara d’Urso torna al timone di Domenica Live, dopo aver trascorso un sabato tra prove e Amici 18. Sì, ancora una volta Barbara d’Urso ha commentato in diretta live su Twitter un programma di Maria De Filippi. Dopo C’è posta per te, che ormai ha chiuso i battenti per far posto nel palinsesto del sabato sera al talent show, ecco appunto Amici. Prima ha scritto di essere tra gli spettatori del Serale, poi ha commentato le esibizioni, come quella del ballerino Mowgly. Del resto è nota la passione della conduttrice per la danza, tanto che da anni si parla di una sua partecipazione a Ballando con le stesse, ma per ora preferisce la sua “scuderia” in tv alla concorrenza. Ora invece si prepara per la nuova puntata di Domenica Live. In camerino con lei c’è Lamberto Sposini. Lo ha rivelato la stessa Barbara d’Urso, che su Twitter ha scritto: «Il nostro supereroe in camerino».

BARBARA D’URSO, LE CRITICHE DI DARIO ARGENTO

Nel frattempo montano le polemiche per Live-Non è la d’Urso, il suo nuovo programma. In particolare è Dario Argento a parlare. Il regista ha commentato l’ospitata della figlia Asia e ha ammesso di non aver apprezzato il comportamento della conduttrice. Ne ha parlato ai microfoni di Rai Radio2 durante la trasmissione I Lunatici. «È stata una bruttissima cosa. Io non l’ho vista, ero a prendere il David di Donatello, ma mi hanno raccontato cosa è accaduto». Quando gli viene fatto notare il comportamento di Barbara d’Urso, lui conferma: «È stato brutto che l’hanno insultata, trattata male». E quindi Dario Argento ha preso le difese della figlia: «Lei è una donna con una grande forza, un grande carattere, una persona bravissima. Io le voglio molto bene, insieme abbiamo fatto tanti film, abbiamo condiviso molte cose importanti». Come l’avrà presa Barbara d’Urso? La conduttrice finora non ha replicato alle dichiarazioni di Dario Argento.





