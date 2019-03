Boosta, Davide Dileo/ L’ex di Fernanda Lessa “Le mie figlie Lua Clara e Ira Marie…”

Boosta, al secolo Davide Dileo, si divide tra consolle e presentazioni del suo libro “C’era una volta il silenzio e altre favole per innamorarsi”. L’ex compagno di Fernanda Lessa, tastierista e fondatore dei Subsonica, ha scritto favole per adulti che non smettono di sentirsi bambini e sognare. Boosta ha imparato a tradurre le sue domande in musica e parole per arrivare alle risposte. «Il risultato è questo piccolo concentrato di poesia fatto di storie e immagini – ha spiegato – sono canzoni senza note, favole della buonanotte, mondi in miniatura, dichiarazioni d’amore». A proposito di amore, con l’ex modella brasiliana ha avuto due figlie, Lua Clara e Ira Marie, che educano come genitori alla pari. Sull’affido condiviso in un’intervista a Vanity Fair spiegò: «Come forse non ha più senso che esista la mamma casalinga, non lo ha più neanche il padre separato che vede i figli solo per una pizza il sabato sera». La paternità comunque lo ha cambiato e aiutato a crescere. «Con i figli impari a spostare lo sguardo da te a loro, che sono naturalmente egocentrici. E poi non posso lasciarmi andare: metti che voglia fare il musicista disperato… ecco, non posso».

BOOSTA, DAVIDE DILEO: L’EX DI FERNANDA LESSA

Considerato uno dei migliori dj italiani, Davide Dileo, in arte Boosta, è molto più che un musicista: è anche compositore, autore e produttore, ma anche scrittore e pilota di aeroplani. Ha scritto romanzi, condotto programmi radiofonici e televisivi, poi è diventato anche editore. In questo marasma di impegni è difficile per lui innamorarsi. «Sì, sono una Bilancia. Mi piace la passione ma non so se sono davvero capace di aprirmi». Tante sono state le voci dopo la rottura con Fernanda Lessa, la quale a proposito della fine della loro storia d’amore ha raccontato: «Con Boosta è stato un amore travolgente ma la sua famiglia metteva sempre i bastoni tra le ruote». Dopo si è legato a Miriam Leone, con cui poi è finita. «L’amore eterno esiste, ne ho le prove, ma non era questo il caso: per quel che mi riguarda eternità sono tutti i momenti di felicità che conservi», dichiarò l’ex Miss Italia in una intervista passata a Tu Style. Nei mesi scorsi si è parlato di una simpatia per l’addetta alla produzione Francesca Pietrogrande. Poi Boosta smentì quanto scritto da Oggi: «È privo di fondamento e danneggia un rapporto lavorativo positivo e professionale».

