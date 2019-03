Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti: Juncker, Fiorella Mannoia e Simona Ventura

Domenica 31 marzo, alle 20.35 su Raiuno, Fabio Fazio, con la straordinaria partecipazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto conduce una nuova puntata di Che tempo che fa. Dopo il successo ottenuto la settimana scorsa con una puntata ricca di ospiti tra i quali anche Adam e Ramy, gli studenti che, con il loro coraggio hanno salvato la vita ai compagni che erano a bordo del bus dirottato nel milanese e che ha incollato davanti ai teleschermi 3.781.000 spettatori pari al 15.3% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha portato a casa 2.135.000 spettatori con uno share del 13.3%, anche l’appuntamento in onda questa sera sarà ricco di ospiti. Alla scrivania di Fabio Fazio, infatti, si siederanno personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, della musica e dello sport.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 31 MARZO

Tanti gli ospiti della puntata odierna di Che tempo che fa. Si partirà con la politica con l’intervista di Fabio Fazio al Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Spazio, poi, ad una grande voce, considerata una delle migliori interpreti della musica italiana ovvero Fiorella Mannoia che presenterà il suo nuovo singolo “Il peso del coraggio”, tratto dal suo nuovo album Personale, pubblicato venerdì 29 Marzo. Spazio, poi, alla televisione con Simona Ventura che si racconterà ai microfoni di Fazio alla vigilia della sua nuova avventura televisiva. La Ventura, infatti, condurrà la nuova edizione di The Voice of Italy, in onda prossimamente su Raidue. E ancora Giorgio Panariello e per lo spazio dedicato alla musica i The Kolors. Come sempre, poi, non mancherà lo spazio dedicato a Carlo Cottarelli.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 31 MARZO

Dopo l’ironia di Luciana Littizzetto, comincerà la seconda parte della trasmissione. Al Tavolo di Che tempo che fa ci saranno, oltre a Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica, resteranno anche Simona Ventura e Stash dei The Kolors. Con loro, poi, ci saranno: Lucia Ocone e Vanessa Ferrari la ginnasta italiana più forte di tutti i tempi, in piena corsa per qualificarsi alle olimpiadi di Tokyo 2020, Francesco Mandelli nelle sale dal prossimo 4 aprile con “Bene ma non benissimo” e Vincenzo Salemme.



