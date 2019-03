Decisione critica/ Video, su Rete 4 il film con Kurt Russell (oggi, 31 marzo 2019)

Decisione critica va in onda su Rete 4 oggi, domenica 31 marzo, alle 21.30. Il film è tra i pochi film diretti da Stuart Baird, regista di Star Trek la Nemesi e conosciuto soprattutto nel suo ruolo di produttore dei film Lara Croft e di montatore di pellicole come Skyfall, Tomb Raider e Salt. È una pellicola del 1996. Il cast di livello ha attirato subito l’attenzione dei cineasti sulla pellicola. Il protagonista e Kurt Russell, attore interprete del famoso Jeana Plissken di Fuga da New York e Fuga da Los Angeles, nonché nei panni di Jack Burton in Grosso Guaio a Chinatown. Al suo fianco troviamo Steaven Seagal che tutti ricorderemo nei panni di Nico di Andrew Davis e nel poliziotto cultore di arti marziali giapponesi, in film come Duro da Uccidere e Giustizia a tutti i costi. Inoltre vi è la bellissima Halley Barry, la Tempesta dei film di Xmen. Ma i nomi di eccezione non finiscono si aggiunge anche David Suchet, attore britannico che è rimasto nella memoria di tutti per la serie longeva dei telefilm in cui interpreta il ruolo dell’ispettore Hercule Poirot. Infine la colonna sonora e del grande Jerry Goldsmisth.

Decisione critica, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Decisione critica. Dopo un’incursione fallita da parte delle forze speciali statunitensi per debellare una cellula terrorista, il temibile e ricercato Nagy Hassan, interpretato da David Suchet sequestra un 747 di una compagnia statunitense diretto su Washington. L’analista David Grant, interpretato da Kurt Russel, è convinto che l’intenzione del terrorista sia quella di far esplodere un gas nervino sulla città. Per salvare le quattrocento persone a bordo ed evitare la diffusione della sostanza chimica, viene deciso un piano d’azione: un reparto speciale comandato dal colonnello Austin Travis, Steven Seagal, cercherà di salire a bordo del 747 e di sventare in questo modo la minaccia terroristica. Verrà impiegato un aereo supersonico particolare, il Remora, il quale è dotato di una nuovissima tecnologia che permette di agganciare il Boeing in volo. Le cose non vanno come previsto. Infatti il trasferimento non va a buon fine e solo uno sparuto gruppo della squadra tra cui il colonnello e l’analista Grant riescono a salire a bordo. Grazie all’aiuto dell’hostess, Jean interpretata da Halley Barry, riusciranno a eliminare la minaccia del terrorista Hassan e a riportare a terra l’aereo.

