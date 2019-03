Dodi Battaglia, video scherzo Iene/ Il figlio Daniele fa sesso con moglie del boss…

Dodi Battaglia è la vittima del nuovo scherzo de “Le Iene”. Il programma di Italia 1 ha scelto un pezzo di storia della musica italiana, il chitarrista dei Pooh. Ad organizzarlo Niccolò Torielli, che si è servito della complicità del figlio di Dodi Battaglia, Daniele. Con una scusa è stato convinto a suonare un paio di canzoni a casa di un boss che ha una moglie bellissima, Jennifer. Come è noto, questi personaggi della criminalità organizzata spesso sono molto gelosi, quindi è meglio non fare gli occhi dolci alla moglie. E sarebbe ancora più sconveniente farci sesso in una stanza appartata mentre tutti gli ospiti sono rapiti dalla voce di Dodi Battaglia. Ma è proprio quello che fa credere il figlio Daniele. E quando il padre lo scopre l’atmosfera diventa subito tesa. Se volete sapere cosa succede quando poi lo scopre anche il boss padrone di casa, allora non vi resta che aspettare lo scherzo organizzato da Niccolò Torielli de “Le Iene”, che verrà trasmesso oggi, domenica 31 marzo 2019, dalle 21.10 su Italia 1.

Dodi Battaglia si incammina di soppiatto verso il suo camerino, senza sapere che la scena che si troverà davanti è suo figlio Daniele che si accoppia con la moglie del boss. Il chitarrista dei Pooh resta paralizzato quando ascolta i gemiti della donna e si chiede con chi sia prima di entrare. «È Daniele con lei», gli dice il suo collaboratore. Dodi Battaglia, sconsolato, realizza che la cosa può finire davvero male, quindi cerca di attirare l’attenzione del figlio. Prima batte le mani, poi interviene il suo bodyguard con una scusa. Ma questa è solo un’anticipazione dello scherzo che verrà trasmesso oggi da “Le Iene”. «Dodi Battaglia dei Pooh scopre il figlio Daniele che fa sesso con la moglie di un boss: come reagirà il papà e soprattutto il boss? Scoprite questo (e molto altro) nello scherzo di Niccolò Torielli», scrive il programma di Italia 1 nel post con cui anticipa il servizio che andrà in onda oggi. Di seguito invece il video condiviso sui social riguardo lo scherzo: clicca qui per guardarlo.

