Domenica Live/ Anticipazioni: Brosio in studio, il dramma della Lessa e la busta choc

Torna anche questo pomeriggio, puntuale come un orologio svizzero, la nuova puntata di Domenica Live in onda dalle 17.10 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Barbara d’Urso è prontissima, nonostante i numerosissimi impegni, ad affrontare ancora una volta la diretta con un pienone di ospiti di tutto rispetto. Per questo motivo, se siete curiosissimi di conoscere tutte le anticipazioni, siete approdati nel posto giusto per poterle scoprire. Di cosa si occuperà la nostra ruspante Carmelita nel corso della puntata di oggi, domenica 31 marzo 2019? A quanto pare i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset saranno in grado di divertirsi ancora una volta per merito delle frizzantissime anteprime ed esclusive choc che faranno discutere come sempre. L’Isola dei Famosi 2019 e le gesta dei naufraghi ed ex, saranno nuovamente al centro del dibattito televisivo che andrà in onda a breve, intrattenendo il pubblico per circa un’ora e mezza.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

A Domenica Live, la lunga parentesi dedicata al reality dell’Honduras, si aprirà con la ricca ospitata di Paolo Brosio. Il giornalista convertito alla fede, dovrà rispondere a più di un interrogativo utile, intervistato dalla nostra Barbara d’Urso. L’ex naufrago sarà al centro del dibattito e dovrà spiegare alcuni aspetti della sua partecipazione. Per esempio, come dimenticare i gesti di particolare euforia dopo una battuta di pesca decisamente fruttuosa? Il giornalista infatti, ha calato le mutande del povero Aaron sculacciandolo con forza. Di seguito l’appassionato sostenitore della religione, avrà modo di parlare anche di Sarah Altobello: cosa è successo veramente tra di loro? C’è amore nell’aria oppure non è nato alcun tipo di sentimento? In ultimo, Brosio è stato attaccato (soprattutto da Jeremias Rodriguez) di essere un finto uomo di fede e di pregare solamente a favore di camera: vediamo come si difenderà. Nel corso della nuova diretta di Domenica Live, Barbara d’Urso avrà anche modo di intervistare Fernanda Lessa, dopo le sue recenti dichiarazioni molto toccanti. In ultimo, la nostra Carmelita sarà alla prese con una nuova busta choc dal contenuto attualmente top secret.

© RIPRODUZIONE RISERVATA