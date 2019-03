Fiorella Mannoia/ “Si respira odio, gli artisti devono bilanciare” (Che tempo che fa)

Fiorella Mannoia sarà ospite questa sera di Che tempo che fa, il programma della domenica della rete ammiraglia di Casa Rai, condotto da Fabio Fazio. Proprio venerdì 29 marzo è uscito il suo nuovo CD dal titolo “Personale”, con all’interno 13 canzoni accompagnate da fotografie. “Si respira astio e odio, noi artisti abbiamo il dovere di bilanciare”, racconta a TgCom24. L’artista dai capelli rossi, svela di essersi innamorata della fotografia proprio perché le ha insegnato a guardare il mondo in un’altra maniera. Proprio per questo motivo, gli scatti sono “associati” alle canzoni, non escludendo anche una “personale” tutta per loro. Per il suo ultimo lavoro discografico Fiorella si è affidata a giovani e valide autrici come Amara e Federica Abbate. Nel suo CD però, si ritrovano anche vecchie glorie della musica come Ivano Fossati che ha scritto “Penelope”: “Ivano in realtà non è mai mancato, quando non c’era con i testi scriveva la musica per le mie canzoni, è stato un onore. Il pezzo stavolta è tutto suo, una sorta di risposta all’Ivano di ‘Panama’, è un ritorno al futuro. C’è un assolo fantastico di fisarmonica di Antonello Salis. Mi piace pensare che sia un Fossati d’annata”.

Fiorella Mannoia ospite di Che tempo che fa

Fiorella Mannoia da sempre molto vicina all’attualità ed i temi importanti, canta anche l’amore per la vita in “Imparare a essere una donna”. Ed è proprio al popolo femminile che si rivolge con il suo pensiero più forte: “Non pensavo che dovessimo di nuovo difendere i diritti, basta pensare al raduno pro family di Verona, sembra di stare nel Medioevo. C’è una reazione, però… in piazza lo scorso 8 marzo ho visto tante donne ma anche tanti uomini”. E per quanto riguarda “Il peso del coraggio”, il primo singolo che ha già ottenuto più di due milioni di visualizzazioni, ha voluto ribadire: “Ognuno deve fare la sua parte”. La Mannoia ha poi raccontato come è nata la canzone, dopo una chiacchierata notturna con Amara: “Quando me l’ha fatta sentire, è stato come un pugno nello stomaco”. Questa sera la celebre artista sarà ospite di Fabio Fazio nel corso della nuova puntata di Che tempo che fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA