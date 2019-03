Giulio Tassoni, chi è?/ Il marito di Eleonora Daniele lontano dal gossip

Eleonora Daniele sarà ospite di Mara Venier durante la nuova puntata di Domenica In, trasmessa oggi pomeriggio a partire dalle 14.10 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Nonostante la conduttrice di “Storie Italiane” sia in televisione praticamente tutti i giorni, di lei si conosce molto poco e non viene spesso intervistata. Ecco perché, vogliamo svelarvi chi è suo marito Giulio Tassoni. La coppia aveva annunciato ufficialmente il matrimonio dopo l’estate del 2018. La conduttrice aveva voluto annunciare di persona il lieto evento con l’imprenditore a cui è legata da quasi vent’anni. Dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza, la coppia ha deciso di fare il grande passo, giurandosi amore eterno davanti a Dio, amici e parenti. Se della Daniele qualche informazione riusciamo ad estrapolare, ben poco invece, si conosce del marito Giulio, a parte il suo spiccatissimo senso per gli affari.

Giulio Tassoni è il marito di Eleonora Daniele

Chi è Giulio Tassoni? Il marito di Eleonora Daniele è molto discreto e tiene moltissimo alla sua privacy. Per questo motivo, non dispone nemmeno di profili social, lasciando alla vita reale tutto quello che l’accomuna alla sua dolce metà. L’imprenditore poi, non compare quasi mai nemmeno negli scatti che condivide la moglie e conduttrice di “Storie Italiane”. Di lui sappiamo solamente che è romano ed opera nel settore della cosmesi, la sua famiglia è molto importante e Giulio discende dallo scrittore Alessandro Tassoni, autore del componimento “La secchia rapita”. Eleonora e il marito si sono conosciuti nel 2000 proprio in occasione di una festa organizzata a Roma, all’interno di un celebre locale: il Piper. A quanto pare la Daniele è rimasta immediatamente colpita dall’uomo, fino a volerne approfondire la conoscenza. Dopo alcuni mesi i due si sono incontrati nuovamente per merito di una cena con amici comuni. Da qual momento è iniziata anche la loro frequentazione ufficiale ed oggi sono felicemente marito e moglie.

