Isola dei Famosi 2019/ Verso la finale: chi vincerà? Il web punta su Marco e Sarah

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019, finalisti e quasi, stanno tornando in Italia. La finale, che si terrà lunedì in prima serata, vedrà infatti tutti i concorrenti in studio, uno dopo l’altro sino al vincitore. Gli ultimi daytime hanno visto però i tre finilisti – Marina La Rosa, Luca Vismara e Marco Maddaloni – e gli ultimi concorrenti in nomination – Aaron Nielsen e Sarah Altobello – ancora in Honduras. Il pensiero di tutti va alla finale dell’Isola dei Famosi e a chi vincerà. “Ci guardiamo tutti come per dire ‘chi vincerà?’ – ammette Marina La Rosa in uno degli ultimi confessionali – Però siamo arrivati qui tutti insieme. Siamo tutti delle brave persone” E continua: “Torneremo tutti a casa con delle consapevolezze diverse. Riabbracceremo le persone a cui vogliamo bene. Sarà questa la vera vittoria”.

INIZIA IL TOTO-VINCITORE

Intanto sul web è partito il “toto-vincitore” dell’Isola dei Famosi 2019. Molti puntano su Marco Maddaloni. Lo sportivo napoletano ha tenuto duro fino alla fine, decidendo di concludere questa avventura nonostante il lutto che ha colpito la sua famiglia. Per molti è lui il papabile vincitore ma per altri, qualora superi l’ultima nomination, sarà invece Sarah Altobello a conquistare la vittoria. La pugliese, grazie alla sua innata simpatia, è davvero apprezzata dal pubblico che potrebbe premiarla fino alla fine. C’è chi però ha dei dubbi su di lei, come Marina La Rosa che le ha espresso le sue perplessità poco prima di lasciare l’Isola dei Famosi: “Un po’ questo tuo personaggio può dare fastidio ma non dici ‘ok, la odio’ – per poi aggiungere – Questo tuo bel personaggio lo devi fare meno, secondo me. Tu sei fatta così però sono sicura che a casa tua fai meno”.

