JEAN-CLAUDE JUNCKER/ Parla con Fazio prima di arrivare a Roma (Che tempo che fa)

Dopo essere volato a Parigi per intervistare Emmanuel Macron, Fabio Fazio ha fatto rotta verso Bruxelles per registrare un nuovo “domande e risposte” con Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, che verrà trasmesso durante la puntata di Che tempo che fa in onda oggi su Rai 1. Per una strana coincidenza, proprio in settimana era stato Juncker a raggiungere la capitale francese, per un vertice con Macron, Angela Merkel e Xi Jinping in vista di un bilaterale Europa-Cina in programma il 9 aprile. Un incontro che ha destato non poche critiche, non solo perché seguito alla visita del Presidente cinese in Italia, ma perché si è avuta come l’impressione che la posizione europea coincidesse con quella di Francia e Germania e non di 28 paesi, nonostante la presenza di Juncker.

JEAN-CLAUDE JUNCKER DOMANI INCONTRA CONTE

Il Presidente della Commissione europea sarà tra l’altro domani a Roma, dove incontrerà il Premier Giuseppe Conte. Juncker si tratterrà nella capitale italiana anche martedì e in mattinata incontrerà il Presidente della Repubblica Mattarella. Non sembra che ci siano ragioni particolari per questa visita: difficile che si ritorni sul tema della firma dell’accordo tra Italia e Cina. Tuttavia sullo sfondo ci potrebbe anche essere la preoccupazione per i conti pubblici italiani, visto che le stime di crescita del nostro Paese sono state tagliate da istituzioni e centri di ricerca in maniera piuttosto drastica e si avvicina la messa a punto del Documento di economia e finanza. Vedremo se a Fazio Juncker dirà qualcosa sul suo imminente viaggio a Roma.

JUNCKER A “CHE TEMPO CHE FA”: LE CRITICHE A FAZIO

Resta il fatto che questa intervista, come la precedente a Macron, viene criticata da alcuni giornalisti, in quanto Fabio Fazio non risulta iscritto all’Ordine dei giornalisti. Tra i temi che si potrebbero affrontare nella conversazione, non solo quello delle elezioni europee di fine maggio, ma anche quello delle conseguenze della Brexit, che potrebbe avvenire senza un accordo tra Europa e Gran Bretagna il prossimo 12 aprile. Non è poi da escludere che Juncker voglia ancora fare un pubblico “mea culpa” per l’austerità che è stata applicata in Europa, anche se in precedenza ha fatto esplicito riferimento alla Grecia, come se il rigido rispetto dei parametri di bilancio non fosse stato “imposto” anche in altri paesi dell’Ue, come per esempio l’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA