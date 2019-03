La pallottola senza nome/ Su Rete 4 il film western con Audie Murphy (oggi, 31 marzo)

La pallottola senza nome è un film western del 1959. L’ideatore è Jack Arnorld uno dei più importanti registi di fantascienza e horror degli anni cinquanta. Il cast vede tra i protagonisti l’attore Audie Murphy, ricordato e amato da pubblico. Al suo fianco troviamo Charles Drake, Virginia Grey e Ioan Evans. Il film andrà in onda su Rete 4 alle 16.50 di domenica 31 marzo. Il Morandini l’ha definito il “migliore dei quattro western diretti da J.Arnold”. Inoltre è stata sottolineata la sceneggiatura con l’originale trovata del martello e l’acuta analisi su comportamenti e personaggi con una suspense d’altri tempi. Leonard Matlin invece l’ha definito un film “intelligente, lento e filosofico”, confermando l’impressione del collega considerandolo il miglior western dello stesso regista.

La pallottola senza nome, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di La pallottola senza nome. La storia si incentra sul personaggio principale interpretato da Audie Murphy, John Grant, il quale è un sicario di professione. Il suo modo di operare è molto particolare. Una volta ricevuto un assassinio su commissione, John Grant agisce in modo da istigare la vittima e quindi difendersi uccidendola. In questa maniera anche se commette un omicidio è per legittima difesa. Un giorno per perseguire il suo lavoro, si reca in una cittadina del West. La sua fama ben presto lo precede e iniziano a capitare i primi assassini per legittima difesa. Ma lo scopo di John Grant è in realtà un altro. Tra le sue mire vi è anche un giudice paralitico che in passato aveva condannato un uomo in maniera ingiusta. Il pistolero è giunto in quel luogo su commissione di quest’ultimo. Alla fine dopo una serie di eventi che mantengono lo spettatore incollato al teleschermo, la vendetta viene portata a termine. Grant suscita la reazioni di coloro che sanno di dover nascondere qualcosa e in questo modo anche il giudice rimane ucciso.

