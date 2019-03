L’AMORE STRAPPATO/ Anticipazioni del 31 marzo: Uno scandalo colpisce la famiglia Mancuso

L’AMORE STRAPPATO, TRAMA E CAST

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 31 marzo 2019, verrà trasmessa la prima puntata della fiction italiana L’amore strappato in prima tv assoluta. Con la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, il cuore della trama ruoterà attorno alla vera storia di Angela Lucanto, oggi neo mamma e con un passato drammatico. A soli sei anni verrà infatti tolta ai genitori per volere delle autorità, a causa di pesanti accuse che gravano sulla testa del padre Salvatore. Raffaella si trasformerà così in una madre coraggio che farà di tutto per riavere la sua bambina, anche se il lieto fine avverrà solo dieci anni più tardi. Guidato da Sabrina Ferilli e Enzo Decaro, nei panni di Rosa e Rocco, il cast è composto da attori conosciuti ed altri meno noti. Fra questi troviamo lo stesso regista Tognazzi, che interpreterà l’avvocato Smiraglia, mentre Primo Reggiani sarà l’avvocato Mariani. La piccola Angela si trasformerà nella fiction in Arianna, interpretata da Elena Minichiello, sostituita poi da Francesca Di Maggio da adolescente. Troviamo inoltre Marco Falaguasta come Luigi, il fratello di Rosa, mentre Valentina Carnelutti e Michele Di Virgilio saranno Francesca e Alberto, la coppia che accoglierà Arianna come sua famiglia adottiva.

Il dramma della famiglia di Arianna inizia quando la piccola ha solo sei anni e viene prelevata a scuola perché una giovane parente ha accusato Rocco di averla violentata. Anche se non ci saranno altre prove a suo carico, la sola testimonianza della ragazza sarà sufficiente per far finire Rocco dietro le sbarre. Sola a lottare contro un intero sistema, Rosa non si arrenderà mai alla decisione dei giudici di toglierle la figlia. E soprattutto di infangare la loro famiglia, un nucleo felice che ha sempre permesso una crescita sana per Arianna. Una storia toccante quindi, che di certo Tognazzi saprà valorizzare dal punto di vista drammatico ed emotivo. Il regista è noto per la sua visione cruda e di grande impatto, tanto che la stessa moglie e regista Simona Izzo ha ammesso a Mattino 5 di aver provato i brividi durante alcune scene. “Dedico questa storia a tutte le persone che hanno subito violenza”, ha detto inoltre la Izzo, anche quando si tratta di pensare agli errori giudiziari, pur nel rispetto dei Magistrati. Una storia disperata, l’ha definita invece la protagonista Sabrina Ferilli, che ha accettato di partecipare alla fiction proprio perché si tratta di una storia vera, interessante a livello civile e sociale. “Si parla anche di un tribunale della gente”, dice in conferenza stampa la nota attrice, “che può essere ancora più cattivo”. La famiglia di Arianna infatti dovrà sopportare le pesanti accuse anche da parte di chi li conosce e dei cittadini in generale. Processi che vengono fatti in tv oppure nelle piazze e che spesso hanno un peso maggiore rispetto a quelli fatti in tribunale.

ANTICIPAZIONI DEL 31 MARZO 2019

EPISODIO 1 – Rosa e Rocco sono una coppia felice, con i due figli ed un futuro assicurato. La loro quotidianità verrà spezzata però quando la figlia minore, Arianna, verrà portata via dalle forze dell’ordine. I due genitori non sanno ancora che cosa è successo, ovvero che Rocco è stato accusato di aver abusato della figlia. Per l’uomo inizierà un calvario per dimostrare la propria innocenza, mentre Rosa sarà in crisi per capire da che parte stare e soprattutto se credere al marito oppure no. Mentre Rocco finirà in carcere, Rosa si batterà con tutte le sue forze per riuscire a rivedere la sua bambina. Arianna però verrà destinata ad una casa famiglia, in cui conoscerà la prigionia, le punizioni, le regole severe. La coppia sembra alla fine sperare per il meglio: il difensore Smiraglia sembra aver intuito come dimostrare che l’uomo è innocente.



