Le Iene Show/ Diretta e servizi 31 marzo, video: scherzo crudele a Dodi Battaglia

Domenica 31 marzo, in prima serata su Itaia 1, torna il consueto appuntamento con Le Iene Show. La trasmissione ideata da Davide Parenti continua ad occuparsi delle questioni più spinose, compresi anche i recenti casi di cronaca grazie al coraggio dei propri inviati che girano l’Italia e il mondo per realizzare i vari servizi. Nell’appuntamento in onda questa sera, così, Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani presentano servizi importanti, ma anche leggeri. Oltre ad informare il proprio pubblico su ciò che accade nel mondo, Le Iene amano far divertire e così, anche questa sera, non mancherà un momento di assoluto divertimento grazie allo spazio dedicato agli scherzi. Vittima di questa sera sarà Dodi Battaglia.

LE IENE: LO SCHERZO A DODI BATTAGLIA

Dopo Bruno Barbieri, Patrizia Rossetti, Roberto Gagliardini, Francesco Mandelli, Benedetta Parodi e tanti altri, vittima dello scherzo de Le Iene Show, in onda questa sera, sarà Dodi Battaglia. L’ex cantante è caduto nella trappola ideata dalla trasmissione di Italia 1 grazie alla complicità del figlio Daniele. Nel servizio di Niccolò Torielli, con una scusa, Dodi Battaglia, si è lasciato convincere a suonare un paio di canzoni a casa di un boss con una moglie bellissima, Jennifer. Spess, però, questi personaggi sono parecchio gelosi e possono perdere la pazienza quando scoprono che qualcuno ha fatto sesso con la propria compagna. Daniele Battaglia, il figlio di Dodi, ha così sfidato il boss mettendo nei guai il padre. Cosa accadrà? Praticamente di tutto, ma per scoprirlo, sarà necessario aspettare la puntata.

QUALI SARANNO GLI ALTRI SERVIZI?

Oltre allo scherzo a Dodi Battagia, quali saranno gli altri servizi del nuovo appuntamento domenicale con Le Iene Show? Sicuramente, all’interno della trasmissione di Italia 1 ci sarà spazio per i fatti accaduti nel corso della settimana come il Congresso per la Famiglia che ha sollevato molte polemiche e la dura reazione dea comunità LGBT. Spesso, infatti, Le Iene si sono occupate dei problemi che gli omosessuali devono affrontare anche in famiglia. Per scoprire se ci sarà spazio anche per il Congresso delle famiglie e per i diritti civili, tuttavia, sarà necessario aspettare l’inizio della nuova puntata. Per il momento, infatti, non sono state diffuse ulteriori anticipazioni sui servizi in onda questa sera.





