Luca Zocchi, chi è?/ Marito di Fernanda Lessa e promotore della sua rinascita

Questo pomeriggio durante il nuovo appuntamento di Domenica Live, Barbara d’Urso incontrerà Fernanda Lessa, ex modella e deejay con un passato molto burrascoso e oggi moglie di Luca Zocchi. Proprio sugli eccessi che hanno caratterizzato la sua vita è stata intervistata anche da Silvia Toffanin, durante una recente puntata di Verissimo trasmessa su Canale 5. L’ex fidanzata di Boosta, dopo avere archiviato la loro relazione, ha voltato pagina ritrovando l’amore tra le braccia di Luca Zocchi, barman di Torino che ha successivamente sposato, mettendo ordine nella sua esistenza tormentata e fatta talvolta di eccessi e di molte sofferenze da dimenticare, dopo essere caduta nel tunnel della droga e dell’alcool. La sua perfetta metà della mela infatti, riuscendo a farla aprire ancora, ha avuto la capacità di risollevarla dai dolori del passato ed oggi, dopo anni tormentati, ha ritrovato finalmente il sorriso per merito suo. Del passato di Zocchi non si conosce molto, del resto anche la stessa Fernanda nella maggior parte dei casi è sempre stata lontana dal gossip e dal diffuso chiacchiericcio da settimanale di cronaca rosa.

LUCA ZOCCHI, CHI È IL MARITO DI FERNANDA LESSA?

Luca Zocchi e Fernanda Lessa si sono spostati nel 2017 presso il comune di Cumiana. I due si sono conosciuti per motivi di lavoro ed infatti quando si sono visti per la prima volta lui era anche fidanzato da 11 anni con un’altra ragazza. Nonostante l’impegno amoroso di Zocchi, tra di loro è immediatamente scoppiata la scintilla che li ha così portati a farli innamorare. La modella però ha preferito non approfondire la conoscenza proprio per rispetto della compagna dell’epoca. Quando Luca le ha confessato di avere definitivamente chiuso il rapporto con la sua ex, dopo quattro mesi i due hanno finalmente iniziato a frequentarsi in maniera assidua, fino ad arrivare alle nozze. Durante la cerimonia, al fianco di Fernanda e Luca erano presenti solamente pochi intimi, tra amici e parenti. Con loro, in prima fila anche le figlie della deejay: Lua Clara e Ira Marie, nate dalla precedente relazione della modella con Davide Dileo, volto dei Subsonica conosciuto al grande pubblico con il nome d’arte di Boosta. Nel corso dell’ospitata di Fernanda Lessa a Domenica Live, tra le varie indiscrezioni, ci sarà sicuramente l’occasione di approfondire e menzionare il marito per poterne sapere di più.

