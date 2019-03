MARCO CALTAGIRONE/ Chi è Il futuro marito di Pamela Prati?

Marco Caltagirone è il futuro marito della bellissima Pamela Prati, che a 60 anni sta per coronare il suo sogno d’amore, sposando un uomo che sembra essere riuscito a trasformare i sogni della showgirl in realtà. Marco Caltagirone è un imprenditore di 54 anni, nato a Roma, che non è però imparentato con i famosi costruttori ed editori ben noti in Italia. Di lui si sa molto pochi e non si ha nemmeno una sua foto. Pamela Prati, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha detto che “è bellissimo”. Lo ha conosciuto circa un anno fa, durante una cena presso amici comuni. Un evento non ristretto a poche persone, tanto che i due avrebbero persino potuto non incrociarsi. Eppure appena si sono visti è scattato qualcosa.

MARCO CALTAGIRONE, MARITO PAMELA PRATI: “PIÙ CHE UN COLPO DI FULMINE”

“Siamo un unico cuore, un unico battito”, ha detto Pamela Prati, facendo capire che tra di loro c’è stato qualcosa di più di un colpo di fulmine. Infatti, è come se guardandosi negli occhi avessero capito che avevano di fronte la persona che cercavano da una vita. A quanto pare Caltagirone, in quella occasione, dopo averle chiesto il numero di telefono, ha cominciato a corteggiare Pamela “come un uomo d’altri tempi”. I due hanno deciso di sposarsi praticamente subito, anche per il desiderio di mettere su famiglia. L’imprenditore aveva già in affido un bambino di 11 anni, di nome Sebastian, e da poco ne ha avuta un’altra, Rebecca, di 6 anni. Vivendo negli Stati Uniti, le pratiche per gli affidi sono sicuramente diverse, ma certamente per Pamela sarà bello poter essere comunque una madre.

MARCO CALTAGIRONE? ZERO IMMAGINI SUL WEB

Di Marco Caltagirone, come detto, non ci sono fotografie in rete. Il suo volto diventerà noto nel momento in cui le immagini del matrimonio, che si terrà in Umbria, verranno diffuse in televisione da Canale 5, cui è stata data l’esclusiva. Non è da escludere che la cerimonia si sia tenuta in questi giorni. Il Giornale, infatti, parlava della fine di marzo come data delle nozze. Magari oggi a Domenica in Pamela Prati darà qualche indicazione in merito. Per il resto di Marco Caltagirone, come è stato scritto dal Corriere, sappiamo che “è un costruttore, vive in America, ha realizzato oleodotti in Libia, ospedali e centri commerciali in Cina e Corsica”. E anche che non è mai stato sposato e che ha comprato una bellissima villa sulla spiaggia a Miami dove vivere anche con Pamela Prati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA