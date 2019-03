NCIS 16/ Anticipazioni del 31 marzo: Gibbs e la squadra con i nuovi episodi su Rai 2

NCIS 16, ANTICIPAZIONI DEL 31 MARZO 2019: LA SERIE TV

NCIS 16 debutta finalmente in Italia dopo diversi mesi dalla messa in onda americana, atterrando su Rai 2 nella prima serata di oggi, domenica 31 marzo 2019. Andrà in onda la prima puntata, dal titolo “Guerra senza fine“. E’ trascorso tanto tempo da quando abbiamo dovuto chiudere uno dei capitoli più dolorosi della serie tv, ovvero l’addio di Pauley Perrette e della sua Abby. Quanto accaduto farà ancora sentire le sue conseguenze su tutta la squadra di Gibbs, come sempre interpretato da Mark Harmon. Anche se il team può contare adesso su una degna sostituta, grazie alla presenza dell’eccentrica Kasie (Diona Reasonover), il vuoto dovuto all’assenza della scienziata si farà sempre sentire in tutti gli agenti speciali. Dal punto di vista della trama, questo darà modo alla serie crime di affrontare diversi aspetti della vita privata di tutti i personaggi principali, a partire da Ellie e Nick. Ancora una volta con il volto di Emily Wickersham e Wilmer Valderrama, i due ci regaleranno diverse puntate in cui agiranno in solitaria. E’ forse l’inizio di qualcosa di più di un semplice rapporto professionale? Bishop e Torres non ce la raccontano giusta fin dalla scorsa stagione, quando in molti speravano che scoccasse la scintilla. Sappiamo però che la strategia dello show è mettere in primo piano i drammi personali dei protagonisti e le loro connessioni nei casi, mentre la pagina romantica viene spesso destinata al secondo piano. Basti ricordare quanto tempo abbiamo dovuto aspettare prima che DiNozzo riuscisse a baciare Ziva. Ed a proposito di quest’ultima, le anticipazioni dall’America ci suggeriscono che la sentiremo di nuovo nominare in questa sedicesima stagione.

Non potremo contare forse su un ritorno dell’oltretomba, ma Ziva ha ancora qualcosa da raccontarci. Così come potremo sentire ancora parlare di DiNozzo, anche se in modo diverso da quanto potremmo sperare. Finalmente la serie tv è anche pronta per dare a Vance un ruolo un po’ più centrale rispetto al passato, anche se non cesserà mai di essere messo al secondo posto rispetto a tutti gli altri protagonisti. Il debutto della stagione inizierà proprio da un fatto che lo riguarda da vicino e che per la prima volta darà Gibbs la possibilità di assumere la regia completa del Dipartimento. Nel corso delle puntate avremo modo inoltre di rivedere alcuni volti del passato, alcuni piacevoli ed altri molto meno. Una piccola sorpresa che colpirà McGee in un momento particolare della sua vita privata e del suo ruolo di neo papà.

NCIS 16, ANTICIPAZIONI DEL 31 MARZO 2019

EPISODIO 1, “GUERRA SENZA FINE” – Vance è stato rapito e Gibbs verrà incaricato di gestire la squadra in sua assenza. Dov’è finito il direttore? Con una velocità inaspettata, i coli di scena sono dietro l’angolo: trascorrerà un mese prima che il team riesca a seguire le tracce di Leon. Mentre tutti credono che sia stato vittima di un attentato, in realtà il direttore si trova ospite di Zaiyema, la madre di Hakim. Quest’ultimo ha intenzione di rovinare la sua reputazione solo per ottenere i codici di sicurezza ed avere accesso alle armi nucleari. A sorpresa, Sloane rivelerà di aver sempre avuto un piano, ideato con Gibbs tempo prima e di cui nessuno era stato messo a conoscenza. Che cosa avranno in mente? Per saperlo la squadra dovrà prima smascherare un membro dell’Ambasciata Britannica corrotta proprio da Hakim. Avremo modo intanto di rivedere Kayla, la figlia di Vance che ora è più una donna equilibrata che quella ragazzina ribelle di cui avevamo un chiaro ricordo. Kayla sa della minaccia ed è decisa a mantenere fede ad una promessa fatta al padre: proteggere il fratello ad ogni costo. Sarà lei ad ottenere delle informazioni preziose sul Direttore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA