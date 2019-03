PAMELA PRATI/ Matrimonio con Marco Caltagirone e adotta due figli (Domenica in)

Pamela Prati oggi a Domenica In: showgirl, attrice e cantante originaria della Sardegna, è stata per anni un’icona del piccolo schermo. Da poco tornata in auge, ha annunciato il matrimonio con Marco Caltagirone e la conseguente “svolta” nella sua vita. Pamela è pronta a giurare amore eterno all’imprenditore romano. Il suo fotodiario su Instagram documenta i passi principali del loro percorso insieme, oltre al cambiamento radicale vissuto dopo l’addio (o arrivederci) alle scene. “Dio ha creato le terre con i laghi e i fiumi perché l’uomo possa viverci. E il deserto affinché possa ritrovare la sua anima”. È quanto si legge sotto una foto che la ritrae in spiaggia, a Marsa Alam, con indosso velo e occhiali scuri. Una “svolta mistica”, titolano alcuni tabloid, anche in riferimento all’amore viscerale che mostra rispetto a chi le sta in torno. È una vacanza tutta in famiglia: con Marco Caltagirone, Pamela Prati ha anche adottato due bambini.

La nuova Pamela Prati e il matrimonio con Marco Caltagirone

“Mi chiamano mamma e non c’è emozione più bella di sentire la pienezza di quella parola”, ha dichiarato al Corriere della Sera. “Per ora, stanno con noi a Miami durante le vacanze e i fine settimana, finché non ce li affidano totalmente. Io una famiglia l’ho sempre voluta, ma non era mai arrivata”. Adesso ha in programma di trasferirsi negli Stati Uniti, e di vivere, con il marito, tra Miami e la Francia. Per amore di Marco, Pamela Prati ha anche lasciato la televisione. L’ospitata di oggi a Domenica in potrebbe infatti essere una delle ultime. “Avevo già lasciato tutto, la nostra televisione offre poco, non ci sono più i varietà ha. Gli applausi non mi mancheranno, ne ho avuti abbastanza. Io voglio fare solo la moglie e la mamma. Marco ha comprato la casa dei nostri sogni, una villa sulla spiaggia, a Miami”. E per lui ha persino superato la paura di volare.

Istinto materno: Pamela Prati e i due figli in arrivo

A 60 anni, insomma, Pamela Prati ha completamente cambiato vita. Sul futuro dice che “se lo vuoi, lo costruisci”. I tasselli da cui partire sono proprio i figli: “Marco aveva già un bimbo in affido, Sebastian, di 11 anni. Ora c’è anche Rebecca, di sei. Mangia che Dio la benedica, è ballerina come me, mi somiglia, ha i miei stessi occhi, i miei stessi capelli. Lei è una bambolina, lui un principino biondo, con gli occhi azzurri, tifa per la Lazio, vuole fare l’astronauta”. Non nega che è difficile, essere madre quando una madre non la si ha avuta: “Avevo un anno e mezzo quando sono andata in collegio. Mamma veniva a portarci piccole cose da mangiare e regalini. Vederla era la felicità, lasciarla andare una sofferenza. Ma essere madre è un istinto. E io e Marco sappiamo che amore e attenzione sono l’ossigeno per i bambi”.



