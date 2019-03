Paolo Brosio/ Dal flirt con Sarah Altobello alle accuse di falsa fede (Domenica Live)

Paolo Brosio sarà ospite oggi a Domenica Live, per una scorpacciata di ricordi dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi 2019. Il giornalista si presenterà al centro dello studio, al cospetto di Barbara d’Urso che lo metterà di fronte agli ultimi accadimenti dopo il suo ritorno in Italia. L’ex naufrago nel corso della sua nuova ospitata televisiva avrà modo di dovrà spiegare svariati comportamenti, oltre a rispondere alle numerose critiche ricevute, ma soprattutto alle accuse da parte dei suoi ex compagni d’avventura. Brosio per esempio, dovrà rispondere ad alcuni gesti di euforia accaduti in Honduras. Dopo la famosa “pesca miracolosa” per esempio, ha lasciato in mutande il povero figlio di Brigitte Nielsen sculacciandolo ripetutamente. Di seguito, il giornalista dovrà anche rispondere a quanto è accaduto con Sarah Altobello: tra di loro stava succedendo davvero qualcosa d’interessante oppure no? In ultimo, il 62enne dovrà difendersi dalle critiche più gravi di coloro che l’accusavano di non essere un vero uomo di fede e di pregare e fare il buon samaritano solamente a favore di camera.

Paolo Brosio ospite a Domenica Live

Recentemente intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo, Paolo Brosio ha confidato che l’Isola dei Famosi 2019 è stata in assoluto la sua prova più difficoltosa. Brosio ha anche ricordato il suo momento più buio, dopo la morte del padre, l’incendio del Twiga e la separazione dalla sua seconda moglie Gretel Coello. “Ho superato il momento di difficoltà toccando il fondo e cercando di dimenticare, ma la preghiera aiuta a superare la difficoltà”. La sua passione per la religione è talmente forte, da aver contagiato anche alcuni compagni dell’Isola, che si sono uniti a pregare con lui: “Ho già detto ai compagni dell’Isola che li porto a Medjugorje” ha dichiarato sorridendo. E sui possibili vincitori, Brosio non ha dubbi: “Vincerà Sarah o Aaron, ragazzo educato, che ha lavorato da giovane con suo papà, ha studiato, è un ragazzo speciale. Credo che entrambi possano anche aiutarmi con l’ospedale”, ha concluso il giornalista, riferendosi al suo progetto: la costruzione dell’Ospedale della pace di Medjugorje.

