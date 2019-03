Peppino Di Capri/ Dai Beatles a Mara Venier (Domenica In)

Tra i tanti ospiti di oggi a Domenica In spicca il nome di Peppino Di Capri. Il cantante classe 1939 è pronto a raccontarsi in una lunga intervista con Mara Venier, che lo aiuterà a ripercorrere parte della sua lunga ed entusiasmante carriera musicale. Un percorso che è cominciato nel 1958, con il primo grande successo “Malatia”. Tradizione napoletana contaminata dal rock’n’roll e dal twist, l’artista riesce ad imporsi nel panorama musicale italiano già a partire dagli anni 60. Nato a Capri viene subito preso in simpatia dalla città, che si rivede nel suo modo di cantare ed interpretare i pezzi. Tra i primi grandi brani menzioniamo “I te vurria vasà” o “Voce ‘e notte”, mentre tra i migliori della sua intera carriera vanno segnalate canzoni come “Luna caprese” (Cesareo – Ricciardi) e la storica “Champagne”. Uno dei suoi grandi meriti è quello di aver fatto conoscere all’Italia il twist con l’interpretazione di “Let’s twist again”. E non solo…

Peppino di Capri, una carriera di successi

Il cantante è stato l’unico a calcare lo stesso palco dei Beatles, quando si esibirono a Milano, Genova e Roma nel 1968. Peppino Di Capri infatti era colui che apriva i concerti del quartetto, scaldando il pubblico a pochi minuti dall’inizio dell’evento. Per l’artista il boom avviene con le partecipazioni a Sanremo, dove si impone nel 1973 con “Un grande amore e niente più”. Peppino Di Capri ha sete di notorietà e replica pochi anni dopo con “Non lo faccio più”. Partecipa altre volte al Festival della Canzone, collezionando diversi apprezzamenti e consolidando la sua fama. Nel 1991 partecipa all’Eurofestival, poi parte per un tour teatrale in Italia e nel 1998 festeggia quarant’anni di carriera con lo show “Champagne, di Capri di più…” in onda su RaiUno direttamente dalla famosa e meravigliosa piazzetta di Capri. Di questo e tanto altro si parlerà oggi a Domenica In con Mara Venier, magari con qualche filmato nostalgico tratto dal passato.

Peppino Di Capri, i successi più recenti

Anche in questi ultimi anni Peppino Di Capri ha continuato a deliziare i suoi seguaci con pubblicazioni importanti. Nel 2008 ad esempio ha realizzato un doppio DVD 50°, con un disco contenente il live registrato a Roma, ed un altro con le migliori apparizioni televisive a partire dal 1960. Cinque anni dopo ha celebrato nel migliore dei modi il quarantesimo anniversario del suo grande e indimenticato successo “Champagne” lanciando una nuova versione inedita corredata da un filmato a cartone animato, realizzato Nicola Barile Tilapia Animation e presentato al prestigioso Capri Hollywood Festival. Infine la collaborazione con Gué Pequeno per la canzone “Fiumi Di Champagne” per il film “Natale Col Boss”.



