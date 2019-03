Povia/ Il ritorno in tv da “riabilitato” e le polemiche omofobe (Domenica In)

Da “I Bambini Fanno Oh” di tempo ne è passato. Povia, autore che non molti anni fa aveva calcato l’onda del successo, sta per tornare in televisione. Lo fa in veste di ospite da Mara Venier, in occasione della puntata odierna di Domenica In. E per il cantautore indipendente non è la prima volta in questo periodo, dato che non molte settimane fa era stato accolto a braccia aperte da Antonella Clerici in occasione di Sanremo Young. Poi Paolo Bonolis aveva deciso di farlo subentrare a Ciao Darwin nella categoria Family Day e oggi appunto l’intervista attesissima con la Venier nel salotto di casa Rai. In molti si domandavano che fine avesse fatto Provia, il cantante in realtà ha continuato a scrivere canzoni e ad esibirsi, nonostante un netto e costante calo di popolarità dai tempi di Sanremo. Non è un caso, infatti, che la sua ultima apparizione “importante” risalga appunto al 2010.

Povia: “Voglio cantare seriamente, serenamente e sorridente”

Il passato è passato, ma la passione per la musica non è affatto svanita. Povia è stato chiaro in questo senso e ha ribadito a più riprese le sue intenzioni per il futuro: “Basta con la politica. Voglio continuare a fare il cantautore in modo serio e sereno”. Negli ultimi anni l’artista è riuscito a sollevare diverse polemiche, toccando temi delicati come l’omofobia. Non molto tempo fa consigliò alle persone omosessuali di curarsi con dei farmaci specifici da lui chiamati “Eterox”. Tra le frasi incriminate, poi prontamente cancellate sui social dallo stesso Povia: “Ma se siete nati così non è colpa mia. Prendetevela con i vostri genitori e con la musica di merda che ascoltate”. Su questo tema d’altra parte Povia si era già espresso con il brano Luca Era Gay, dove sosteneva che dall’omosessualità si potesse in qualche modo “guarire”.

Povia non è omofobo, a Domenica In tornerà sull’argomento?

Povia ha sempre detto di non avere nulla contro gli omosessuali, nonostante i tanti pensieri controversi espressi dallo stesso cantautore. “Omofobia non vuol dire niente perché prende il nome dal greco Homoios, cioè identico, e fobia, cioè paura. Paura dell’identico, cioè dello stesso. Ora mi devi spiegare cosa vuol dire (…) Non è che se vedo un tappeto con una bella donna disegnata mi metto a dire che il tappeto è omofobo o chi l’ha fatto è omofobo perché ha disegnato una donna su un tappeto”, tra le sue frasi più discusse. Chissà che di questo argomento non se ne parli ancora a Domenica In da Mara Venier. D’altra parte il tema è sempre molto attuale e il pensiero di Povia potrebbe accendere un dibattito interessante per le dinamiche televisive. Inevitabilmente si parlerà anche di musica, vita privata e progetti per il futuro. Non resta che attendere il suo arrivo nel salotto di ‘Zia Mara’ per scoprirlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA