Raoul Bova non ha fatto perdere solo la testa a tante italiane e italiani, ma anche all’immancabile compagna Rocio Morales. Cinque anni insieme e due figlie nate dal loro amore, per una coppia a cui non manca nulla. Nemmeno il matrimonio. I due si considerano già sposati, dice Rocio al settimanale F, e non serve di certo un pezzo di carta per rendere ufficiale la loro unione. Anche se non è detta ancora l’ultima parola, tanto che i due potrebbero decidere di sposarsi entro breve e di farlo in gran segreto, senza troppi preamboli e annunci. Rocio Morales sarà ospite di Domenica In oggi, 31 marzo 2019, ma quando rivedremo Raoul Bova sul piccolo schermo? In attesa dei progetti futuri, abbiamo potuto ammirarlo sul Red Carpet del David di Donatello che si è tenuto pochi giorni fa. “È sempre bello festeggiare il nostro cinema”, scrive infatti nel suo ultimo post su Instagram, sentendosi onorato di poter rendere omaggio alla cinematografia italiana. Clicca qui per guardare la foto di Raoul Bova. Il prossimo 22 aprile invece debutterà su Telemundo in occasione della prima de La reina del sur 2, la telenovela che è riuscita già a conquistare il mondo e gli appassionati del genere. Lo annuncia l’attore in uno dei post più recenti, dove lo vediamo posare al fianco della protagonista Kate del Castillo. Lo vedremo quindi nei panni di Francesco Belmondo, alias Lupo, un antagonista del personaggio principale il cui obbiettivo è rapire la figlia di Teresa, Sophia. Un mercenario spietato che pensa solo ai soldi e che non ha alcun interesse nel permettere che la ragazzina sopravviva. “Non si fida di nessuno”, dice in una delle interviste per Telemundo: il suo personaggio servirà anche per aumentare quella carica di intrigo, passione e colpi di scena che troviamo già come punti cardine della telenovela sudamericana.

Raoul Bova: Sposerà a breve Rocio Morales? Cinque anni di fidanzamento e due figli

Raoul Bova era sparito da tempo sul nostro piccolo schermo ed i fan si sono chiesti spesso dove fosse finito, dopo essere comparso a sorpresa ne I Medici. E adesso sappiamo che dovremo attendere davvero poco prima di vederlo ritornare in azione grazie a La Reina del Sur 2, che gli regalerà la possibilità di impegnarsi nel ruolo di un super cattivo. Un bel cambio di rotta per quell’istruttore di surf che con la sua storica uscita dall’acqua ha spezzato tanti cuori, grazie al film Piccolo grande amore. Per potersi preparare a questa nuova parentesi della sua carriera, Bova ha raggiunto nei mesi scorsi la Colombia ed è rimasto lontano per diversi mesi, tra l’altro a cavallo con la nascita dell’ultima piccola di casa, Alma, la quinta erede dell’attore e la seconda nata dalla sua relazione con Rocio Morales. Padre e figlio attento, Bova non ha mai messo se stesso troppo in primo piano. Almeno stando al suo profilo Instagram, dove spiccano sia foto per diversi shooting ed altri scatti più casalinghi in cui stringe forte la sua piccolina. E poi quelli con i figli più grandi, Alessandro Leon e Francesco, per una foto generazionale che inquadra anche il padre Giuseppe. Immagini che confermano quanto il pubblico italiano ha sempre saputo e apprezzato di Raoul: la sua forte passione per l’amore ai suoi cari, quello intramontabile. L’attore è diventato così uno dei simboli che rendono vero il famoso detto: due cuori ed una capanna possono davvero esistere.

Un grande ritorno





