Simona Ventura/ Amore con Giovanni Terzi e The Voice: la rinascita (Che tempo che fa)

Simona Ventura sarà ospite stasera della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda nel prime time di Rai1 con Fabio Fazio. La conduttrice torinese sta vivendo la sua seconda giovinezza, sia artistica che amorosa. Dopo il ritorno in pista Mediaset con “Selfie – Le cose cambiano”, Amici in qualità di giudice e Temptation Island Vip, la Super Simo Nazionale è tornata da mamma Rai. Ed infatti è nelle sue mani la conduzione della nuova stagione di The Voice Of Italy 2019, dopo la passata conduzione di Costantino Della Gherardesca. Da alcuni mesi poi, fa coppia fissa con Giovanni Terzi, il giornalista e volto noto Rai. Terzi, a proposito della loro unione ha recentemente dichiarato: “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente. Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura tra Simona e Gerò”.

Simona Ventura ospite di Che tempo che fa, parlerà sicuramente della sua nuova esperienza televisiva in arrivo: The Voice Of Italy 2019. Di recente, la conduttrice è stata tirata in ballo anche da Manuel Agnelli che intervistato per La Confessione l’ha reputata la peggiore giudice di X Factor, senza spiegarne essenzialmente il motivo. Nel frattempo per Simona, al fianco di Giovanni è iniziata la sua vera rinascita, un po’ come la primavera iniziata da pochi giorni. Dopo la fine della storia con Gerò Carraro, le cose non erano facili, specie perché Simona veniva fuori dal terribile spavento per il figlio Niccolò Bettarini, accoltellato nel corso di una serata d’estate in quel di Milano. La nuova esperienza televisiva di Simona Ventura si aprirà il mese prossimo, sulla seconda rete di Casa Rai. Per quanto riguarda l’azienda di Viale Mazzini, si vocifera anche di un ritorno a Quelli che il calcio, attualmente non ancora confermato. Vedremo cosa accadrà stasera e se Super Simo svelerà dettagli inediti degli ultimi impegni professionali davanti la telecamera.

