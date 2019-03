Teresa Gioli, moglie di Povia/ Emma e Amelia le figlie della “rinascita”, ecco perché

Questo pomeriggio Giuseppe Povia, conosciuto da tutti solamente per il suo cognome e la canzone dei bambini che fanno “oh!”, sarà intervistato da Mara Venier nel corso di Domenica In. Ma se di lui conosciamo tutto, comprese – nostro malgrado – le sue ideologie medievali, della moglie Teresa Gioli sappiamo poco e nulla. Per questo motivo, qualora dovesse interessarvi, potrete trovare qui qualche piccola informazione sulla donna che vive al fianco del cantante da molti anni. A quanto pare Povia e la sua dolce metà, sono innamorati ormai da moltissimi anni ed hanno anche due bambine: Emma e Amelia. I due stanno insieme da circa 15 anni e si sono sposati nel 2007. Emma è nata nel 2005 mentre Amelia è venuta al mondo proprio nell’anno del loro matrimonio. I due vivono la loro relazione amorosa ben lontani dalle telecamere, anche perché di Povia, ultimamente non si era sentito poi parlare fin troppo.

Teresa Gioli, moglie di Povia

A tirare fuori Povia dal “cilindro”, ci ha pensato recentemente Paolo Bonolis. Durante lo scontro “Family Day” VS “Gay Pride”, il cantante di “Luca era gay ma adesso sta co lei…”, ha proposto al pubblico ancora una volta, le sue bislacche idee sulla famiglia “comune”. Questo pomeriggio, intervistato da Mara Venier da sempre molto amica della comunità LGBT, ci aspettiamo quantomeno una bella strigliata. Tornando a fuoco sulla relazione con la moglie Teresa Gioli, di cui come anticipato, si conosce poco e nulla, non sappiamo nemmeno il suo lavoro. Nonostante questo, possiamo dirvi che conosciamo la validità del loro sentimento, durevole nel tempo. Nel 2013, proprio Povia si è concesso una intervista dove parlava del suo cambiamento per merito della moglie e la nascita delle figlie. Dopo un passato facendo abuso di sigarette e superalcolici, qualcosa dentro di lui è cambiato: “Un giorno, però, dopo che mia moglie Teresa aveva partorito la nostra secondogenita, Amelia, arrivata tre anni dopo Emma, ho capito che ero arrivato al limite. Mi sono guardato allo specchio e ho pensato: “Conciato così, che esempio puoi dare alle tue figlie?”. E così, ho deciso di cambiare ed è cominciata la mia rinascita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA