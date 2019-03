Tony Toscano, fidanzato di Sarah Altobello?/ “Noi insieme da tre anni”, ma la madre…

E’ Tony Toscano, agente e manager di Sarah Altobello il fidanzato storico della showgirl attualmente naufraga dell’Isola dei Famosi? A quanto pare sì, almeno stando al contenuto della busta choc letta in diretta da Barbara d’Urso nel corso della nuova puntata odierna di Domenica Live. Già Roger Garth aveva lanciato qualche piccolo rumors sul conto della pugliese, la quale ha rivelato di aver perso la testa per Paolo Brosio. Quest’ultimo tuttavia, a quanto pare dovrà mettersi l’animo in pace poichè da ormai diversi anni Sarah avrebbe una relazione stabile con il suo manager. Mentre Tony Toscano sul suo profilo Instagram continua a postare foto insieme alla finalista dell’Isola dei Famosi, il contenuto della busta choc ora toglierebbe ogni dubbio sulla natura del loro rapporto. “Cara Barbara, ti confermo che l’agente di Sarah Altobello, Tony Toscano, ha raccontato a più persone di essere il fidanzato della showgirl. Il tale non lo ha reso noto solo agli intimi e alla gente del settore ma lo ha divulgato anche sui social”: a scriverlo alla d’Urso è proprio Roger Garth che ha anche allegato alcune immagini postate da Toscano sul suo profilo Instagram pubblico.

TONY TOSCANO, FIDANZATO DI SARAH ALTOBELLO? LETTERA CHOC

La notizia ha lasciato di stucco i presenti in studio, a partire da Paolo Brosio ma anche dalla madre della stessa showgirl finalista dell’Isola dei Famosi. “Ci sono più persone che possono confermare quello che sostiene il signor Toscano”, ha aggiunto Garth nella sua lettera choc. Quindi Barbara d’Urso ha voluto mostrare in diretta anche le foto in oggetto che immortalano in tenera compagnia Sarah Altobello con il suo manager. “E’ normale, se è l’agente lavorano insieme”, è intervenuta la madre della naufraga. Mariolina, mamma di Sarah ha aggiunto: “No, non ci credo… Io l’ho conosciuto adesso perchè ora che è all’Isola, venendo qui l’ho conosciuto…”. Nonostante lo stupore, alla domanda della padrona di casa “Ti piace come genero?”, la madre ha chiosato: “è una bravissima persona…”. Ora l’ultima parola spetterà proprio alla Altobello dopo la fine della sua esperienza in Honduras.

© RIPRODUZIONE RISERVATA