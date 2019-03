Uomini e Donne / Manuel Galiano: “Giulia? Con lei va bene ma…” (Trono Classico)

“Con lui sto bene, mi sento tanto a mio agio”: è con queste parole che Giulia Cavaglià ha espresso i suoi attuali sentimenti per Manuel Galiano. Il corteggiatore, che inizialmente stava conoscendo Angela Nasti, è invece rimasto folgorato da Giulia, che aveva avuto modo di vedere anche prima del trono. Oggi si dice molto preso da lei e lo conferma anche alle pagine del magazine di Uomini e Donne. “Non ho paura di dire che sono davvero contento la nostra conoscenza sta andando molto bene e facciamo continui passi avanti. – ammette il corteggiatore – Non mi aspettavo andasse cosi tra di noi, e in cosi poco tempo. Spero che il cerchio dei suoi pretendenti si stringa il prima possibile.” Le cose finora tra Manuel e Giulia sono andate molto bene. Con lui, la tronista ha dichiarato di sentirsi come con una persona che conosce da tempo eppure Manuel ammette di essere preoccupato.

MANUEL GALIANO PREOCCUPATO PER GIULIA?

“Finora siamo andati d’accordo, ma in una coppia esistono anche gli scontri. – ammette Manuel nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne – Ha un bel caratterino e vorrei capire come potremmo reagire di fronte a una lite. Al momento non ho motivi per arrabbiarmi. Mi possono infastidire alcuni suoi comportamenti, ma Giulia è sveglia, perciò mi fido del suo giudizio.” Le prossime settimane metteranno Manuel a dura prova, eppure il corteggiatore ammette di essere pronto a combattere per lei fino alla fine: “Ora sono concentrato sul costruire, tassello dopo tassello, il nostro rapporto. Voglio che capisca che persona sono.”

