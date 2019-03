Uomini e Donne/ Riccardo contro David e Cristina: “Storia finta” (Trono Over)

Solo pochi giorni fa, un’altra coppia ha lasciato il trono Over di Uomini e Donne. David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno deciso di vivere fuori la loro storia d’amore dopo mesi molto turbolenti. Oggi la loro storia procede a gonfie vele e c’è chi crede che li rivedremo nella prossima edizione di Temptation Island. Intanto uno dei protagonisti più discussi del trono Over lancia loro dure critiche. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri che ammette di non credere alla coppia e ai sentimenti dichiarati. “Io ho sempre detto e continuo a dire che David e Cristina sono stati una pessima imitazione mia e di Ida. – esordisce il cavaliere al Magazine di Uomini e Donne – Non hanno mai trasmesso emozioni e sentimenti. Io a dicembre ho conosciuto Cristina, siamo usciti insieme una volta e mi è bastato per avere delle conferme, ovvero è una donna molto attratta dalle telecamere. Quando parlavamo al telefono, parlava solo del programma.”

RICCARDO CONTRO DAVID E CRISTINA: “TUTTO FALSO”

Le critiche più dure di Riccardo Guarnieri sono però per David. Sul Magazine di Uomini e Donne, il cavaliere dichiara: “David è stato un cavaliere che ha sempre attaccato tutti, che trovava difetti in tutti, anche in Cristina, nonostante poi se la portava via. Pensa di essere perfetto, al di sopra di ogni errore.” Così tiene a sottolineare di non credere al loro amore: “Per me la loro scelta è stata priva di emozioni, anche perchè l’hanno tirata avanti per settimane fino a che non hanno capito che avevano stancato. Per me è stato sempre molto falso tra loro” dichiara con durezza Riccardo, al quale potrebbe arrivare una altrettanto dura replica nei prossimi giorni dai diretti interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA