Vanessa Ferrari/ La ginnasta torna in tv dopo la medaglia d’oro (Che tempo che fa)

Vanessa Ferrari sarà ospite oggi, domenica 31 marzo 2019, a Che tempo che fa. Nel salotto di Rai Uno risponderà alle domande di Fabio Fazio, pronto a farle raccontare diverse situazioni legate al passato e a farla sbilanciare sul suo futuro. La ginnasta italiana è reduce da uno straordinario successo alla Coppa del Mondo di Melbourne dove ha gareggiato alla trave e al corpo libero. In questa seconda specialità è riuscita proprio a vincere la medaglia d’oro il 25 febbraio scorso con un punteggio di 13600. Era tornata in gara dopo essere rimasta fuori per un infortunio per circa 500 giorni. La ragazza si era procurata nel 2017 infatti la rottura del tendine d’Achille e costretta a un’operazione e una lunghissima riabilitazione. In molti avevano pensato che la classe 1990 non sarebbe mai tornata a gareggiare ad alto livello, invece grazie alla forza e alla determinazione è riuscita ancora una volta a meritarsi solo applausi.

Vanessa Ferrari, Che tempo che fa: la carriera

Vanessa Ferrari è nata a Orzinuovi il 10 novembre del 1990, l’atleta è tornata vincere un oro dopo un lunghissimo infortunio e sarà ospite stasera a Che Tempo che fa. Tra i suoi record più importanti c’è sicuramente quello di essere stata la prima a conquistare una medaglia d’oro ai Campionati mondiali di ginnastica artistica del 2006. Grazie a questo storico successo ha ricevuto dal CONI il prestigioso riconoscimento del Collare d’oro. A diciassette anni poi è stata nominata ufficialmente Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Tra gli altri successi c’è quello di essere stata la prima ginnasta italiana ad aver eseguito lo Tsukahara avvitato “Silivas” cioè un doppio salto indietro raccolto con doppio avvitamento. Questo l’ha portata a meritarsi da quel momento i soprannomi di “farfalla di Orzinuovi” e “la Cannibale”.

Le medaglie raccolte in carriera

Vanessa Ferrari in carriera è riuscita a vincere ben 49 medaglie d’oro, traguardo prestigioso di cui parlerà sicuramente a Che tempo che fa. Sicuramente la più prestigiosa è arrivata ai Mondiali di Aarhus 2006 per una prestazione individuale. Nella Coppa del Mondo invece è riuscita a raccogliere cinque ori tra parallele, corpo libero, trave e individuale. I suoi primi successi poi arrivano quando ancora giovanissima, aveva appena 15 anni, riesce a portarsi a casa ben cinque ori nei Giochi del Mediterraneo nel 2005 nelle categorie squadra, trave, volteggio, corpo libero e individuale. Sicuramente però per Vanessa la medaglia d’oro più bella rimane quella vinta proprio nel febbraio scorso alla Coppa del Mondo di Melbourne dove arrivava alla fine di un lungo calvario che per la rottura del tendine d’Achille l’aveva tenuta fuori dai giochi per 500 giorni.



