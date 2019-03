Aaron Nielsen/ Scontro con Jeremias Rodriguez: “Fai schifo!” (Isola dei Famosi 2019)

Aaron Nielsen è uno dei concorrenti più pacati dell’Isola dei Famosi 2019. Anche Luca Vismara negli ultimi daytime, ha confidato di trovarlo un bravissimo ragazzo, a differenza sua che invece, perde facilmente la testa. Nel frattempo lontani dall’Honduras, Killian Nielsen, figlio di Brigitte e fratello di Aaron, dopo avere rilasciato una lunga intervista tra le pagine di Spy, ha confidato che secondo lui il ragazzo arriverà in finale, distruggendo la concorrenza. Anche Killian ha partecipato al reality otto anni fa, nella schiera dei “Figli di…”. “Ho partecipato al reality nel 2011, ma è come se fosse ieri. Quest’anno lo sto seguendo bene, dato che c’è mio fratello, ed è bello perché rivedi i posti in cui sei stato, ricordi cosa hai fatto. Inoltre guardare Aaron è una soddisfazione”. Il fratello poi, ha confidato di non avere nessun tipo di appunto da fare per il biondino che già, ha dato dimostrazione di sapersela cavare alla grande: “Si comporta bene e sta andando avanti. Poi gli ho confidato dove poter pescare le aragoste. In effetti, ricordo che quando le prendevo io la produzione le aveva proibite perché erano in stato di riproduzione. Che fame!”.

Aaron Nielsen preso di mira da Jeremias Rodriguez

Aaron Nielsen al momento, si sta comportando in maniera eccellente. Il giovane concorrente dell’Isola dei Famosi 2019, per ben due volte è stato battuto da Soleil Sorge durante la prova del fuoco per accaparrarsi il titolo di leader della settimana: “Lo vedo deciso. So che all’inizio si fa fatica, poi è tutto in discesa. Sono molto contento che sia già arrivato a questo punto, gli faccio i complimenti. Spero che vada avanti fino alla fine”, confida ancora il fratello. Nel frattempo, proprio in queste ultime ore, si sono un po’ movimentate le dinamiche con lui protagonista. Aaron infatti, avrebbe sentito Jeremias “minacciare” Luca. “Ti sei inventato una cosa del genere? Fai schifo!”, gli urla in faccia Rodriguez. “Quando l’ho sentito la prima volta non l’ho detto nemmeno a Luca…”, racconta il figlio di Brigitte. “Io a differenza tua sono un uomo… invece di parlare con me racconti cazz*te”, sbraita ancora il fratello di Belen: “E’ un’accusa molto grave”. Vismara si confida con l’amico, sostenendo di non avere alcun dubbio su di lui: “Di te mi fido!”. “Mi dispiace, si poteva risolvere in altro modo”, conclude Nielsen in confessionale. Questa sera, con molta probabilità, si potrebbe parlare anche di questo scontro.

