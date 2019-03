Alba Parietti/ Foto, la sua versione hot stupisce tutti!

continua con il pugno di ferro all’Isola dei Famosi 2019, anche se il ruolo di super cattiva è già stato accantonato prima dell’inizio del reality. L’ultima puntata non ha permesso all’opinionista di esporre nel dettaglio alcune delle sue idee, anche se l’Alba nazionale è riuscita a dire la sua in merito alle accuse mosse contro Kaspar Capparoni. Alessia Marcuzzi infatti ha deciso di concentrarsi su una frase particolare che l’attore ha detto a Stefano Bettarini durante la sua esperienza sull’Isola che non c’è ed in particolare contro Marina La Rosa e tutte le donne in generale. Kaspar non si fida del gentil sesso e ritiene di poter attribuire valori più corretti ai veri uomini. La Parietti non ci sta ed anche se il suo intervento è rimasto pacato, ne ha approfittato anche per strappare qualche sorriso. L’opinionista infatti ha dapprima etichettato l’atteggiamento del Naufrago come “tipico della mente maschile”, per poi alleggerire tutto con un “se non ti fidi di me fai benissimo”. La Parietti ha voluto forse alleggerire i toni che si erano scaldati nel frattempo, spegnendo sul nascere l’invettiva già lanciata dalla collega Alda D’Eusanio.

Alba Parietti, Isola dei Famosi 2019: la foto sui social spopola

Alba Parietti

sa come colpire il bersaglio ed anche se sull‘Isola dei Famosi 2019 la ritroviamo seduta in poltrona, calma e letale come sempre, è sui social che possiamo invece ammirarla del tutto svestita. Complici due scatti sfuocati che non nascondono comunque la sua nudità, Alba si mostra in tutta la sua interezza per parlare di uno scatto di Helmut Newton, “un genio della fotografia” con cui ha avuto l’onore di poter lavorare. In realtà la showgirl si concentra più sul retroscena delle due immagini, in barba a tutti gli ammiratori che si sono infiammati di fronte alle sue grazie. “Mi tenne così per molto tempo, ero piena di olio e mi fece rovesciare addosso foglie secche, sterpaglie, terra, vermi”, spiega infatti sul suo profilo Instagram. Non mancano però i commenti degli haters, che chiudendo gli occhi sulla doppia bellezza al naturale delle foto, ne approfitta per sferrare qualche attacco. “Ormai con l’Isola che fa pena, gli anni che passano, puoi solo guardare vecchie foto”, scrive infatti un utente in particolare distaccandosi dall’ondata di complimenti di tante altre persone. Clicca qui per guardare la foto di Alba Parietti.

Ultima settimana particolare

L’ultima settimana è stata particolare per Alba Parietti e non tanto per quanto accaduto all’Isola dei Famosi 2019, che a parte le prove del fuoco di Soleil Sorgé riesce davvero ad infiammare ben poco gli animi dei telespettatori. “Eri una bambina piena di Grazia”, scrive infatti in un recente post sui social per ricordare la madre Grazia Dipietromaria, scomparsa otto anni fa e con cui ha sempre avuto un rapporto difficile. Una madre comunque dotata di umorismo, come la showgirl, molto discreta ed in grado di mantenere un forte contegno anche nei momenti di maggior dolore. Una “bambina che raccoglieva margherita e viveva con la testa fra le nuvole”, scrive ancora per sottolineare l’immagine in bianco e nero scelta per il suo intervento online, dove la madre bambina si mostra proprio nell’atto di raccogliere i fiori. Anche se sono trascorsi tanti anni da quel triste giorno, la Parietti non riesce ancora a digerire l’impossibilità di sentire la voce materna ogni giorno. “Vivremo e moriremo insieme”, conclude ricordando la genialità della donna e quel suo essere un po’ folle, unica e tanto speciale. Come dimostra il fatto che grazie alla donazione dei suoi organi, altre tre persone oggi possono dire di aver sconfitto la morte. Clicca qui per leggere il post di Alba Parietti.

Alba da piccola