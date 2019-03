Alda D’Eusanio/ Veronica Maccarone: “se guardasse il daytime saprebbe di più cosa dire”

Alda D’Eusanio ne ha per tutti sull’Isola dei Famosi 2019, tanto che è difficile metterla a tacere. Lo ha dimostrato in apertura dell’ultima diretta, quando parlando con Abdelkader Ghezzal l’opinionista lo ha rimproverato per aver messo le dita nel naso. “Ti stimolo questo?”, ha domandato con ironia la giornalista ad un concorrente piuttosto imbarazzato. Ghezzal si è scusato e si è giustificato dicendo di non ricordarsi della presenza delle telecamere, ma le sue parole sono state coperte dalle risate degli altri Naufraghi. Non è andata meglio invece a Kaspar Capparoni, etichettato come retrò e maschilista dalla D’Eusanio, per via di alcune parole dirette a Marina La Rosa e tutto il genere femminile. L’attore infatti ha confidato a Stefano Bettarini di non fidarsi di alcuna donna, motivo che ha spinto l’opinionista a dire la sua. Non è la prima volta del resto che Alda si dimostra priva di filtri nei confronti dei Naufraghi, come ricorderà bene Demetra Hampton, quella “bellezza sfiorita” che l’opinionista le ha assegnato per invogliarla a guardare verso il futuro e non più al suo passato come Valentina del piccolo schermo.

Alda D’Eusanio, Isola dei Famosi 2019: le parole su Kaspar Capparoni

Le parole di Alda D’Eusanio a Kaspar Capparoni nell’ultima puntata dell‘Isola dei Famosi 2019 non sono piaciute né al diretto interessato né alla moglie. Lo stesso Naufrago durante la diretta ha risposto a tono all’opinionista, ribadendo che la sua mancanza di fiducia verso le donne sia stata strumentalizzata per attaccarlo. Veronica Maccarone ha preferito non dire la sua in quell’occasione, forse perché Alessia Marcuzzi si è affrettata a spegnere i bollori dopo aver alimentato il caso del momento. La moglie di Kaspar però ha scelto di rispondere alla D’Eusanio a Mattino 5, soprattutto perché durante l’attacco all’attore, la giornalista ha detto “ma che donne frequenti”, guardando dritto verso la Maccarone. Secondo la giornalista invece Capparoni si sarebbe dimostrato sessista, mentre la moglie ritiene che abbia solo espresso una sua opinione e che sia stato ingiustamente attaccato, visto che un altro Naufrago avrebbe fatto e detto ben di peggio. Senza troppi giri di parole, Veronica ha fatto riferimento a quello “z*****a” detto da Riccardo Fogli subito dopo la diretta di due settimane fa, un insulto diretto a Ariadna Romero e che per ora è stato messo a tacere. “Se guardassero più daytime dell’Isola sicuramente saprebbero di più cosa dire, ha continuato la moglie di Kaspar, accusando sia Alda che Alba Parietti di seguire poco il reality al di fuori delle clip trasmesse in studio.

