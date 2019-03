Alessia Marcuzzi/ Tra i “favoritismi” a Soleil e il suo look è sempre polemica

sempre più contestata dai fan dell’Isola dei famosi 2019, che non hanno davvero digerito quanto sta accadendo nel reality. Nel mirino di Naufraghi e telespettatori troviamo ancora una volta Soleil Sorgé, che agli occhi di tanti sarebbe protetta proprio dalla conduttrice e dalla produzione in generale. Durante la diretta, Twitter si è infiammato a causa di una frase piuttosto banale della Marcuzzi, che ha deciso di non riprendere in mano il discorso riguardo alla presunta truffa della prova del fuoco prevista per il ruolo di leader. “Per evitare qualsiasi polemica”, ha sottolineato infatti la padrona di casa annunciando una piccola variazione nella sfida che ha messo di nuovo Soleil a confronto con Aaron Nielsen. Parole che hanno alimentato i fischi sui social, proprio per via dell’ennesimo tentativo da parte della conduttrice di non approfondire il discorso sulle accuse ricevute. In precedenza, la Marcuzzi ha ricevuto delle contestazioni per la stessa prova, per aver collegato la presunta scorrettezza solo ad una diversa visuale della telecamera. Un’uscita che Paolo Brosio con la sua nuova invettiva è riuscito a mettere a tacere.

Alessia Marcuzzi, Isola dei Famosi 2019: le accuse…

Negli ultimi giorni Alessia Marcuzzi ha avuto un bel da fare per difendersi dalle accuse legate all’Isola dei Famosi 2019. Un utente di Instagram in particolare ha commentato infatti in modo piccato quanto avvenuto nell’ultima diretta, quando Soleil Sorgé ha vinto per l’ennesima volta la prova leader. Anche se il meccanismo della sfida è stato modificato e Aaron Nielsen e Soleil si sono ritrovati nello stesso momento di fronte alle fiamme libere, tanti telespettatori hanno comunque additato la produzione di aver ancora una volta favorito la biondina. “Non mi comanda nessuno”, ha risposto invece la Marcuzzi a chi l’ha accusata di favoritismo. “A me non viene in tasca nulla”, ha concluso nel commento per smentire qualsiasi voce riguardo alla premeditazione con cui agirebbe durante la puntata. Purtroppo le polemiche non si sono spente né in questo caso né in altri, tanto che la timoniera viene bersagliata sui social anche per via degli scatti che decide di pubblicare. Dalle foto più bollenti a quelle in cui mostra i look scelti per la diretta, sono in tanti a prenderla in giro: “gambe storte”, “copriti”, sono solo alcuni dei commenti degli haters.

Nero e pelle per l’outfit, ma non mancano polemiche

Nero e pelle, questa è la strategia adottata da Alessia Marcuzzi sull’Isola dei Famosi 2019 per quanto riguarda i suoi outfit. Tutti rigorosamente firmati da Donatella Versace, come ha sottolineato la scorsa settimana. Elegante e provocante, ancora una volta è una mini gonna a fare da padrona al look della conduttrice, con bottoni in oro e motivi trapuntati ai lati. Una semplice camicia nera invece questa volta, con apertura vertiginosa che lascia scoperto l’addome e lascia intravedere la lingerie, sempre total black. L’unica eccezione è per le scarpe gialle. Chi ha seguito la sfilata di Versace di quest’anno avrà riconosciuto l’abito indossato dalla Marcuzzi, dato che quest’ultima ha adottato lo stesso vestito anche per sfilare sul Red Carpet della stilista. In realtà esiste anche una variante più audace dello stesso outfit, come dimostra la stessa conduttrice sui social: invece della lingerie per coprire le nudità, una semplice collana in oro con tanto di medaglione fra i seni. Clicca qui per guardare la foto di Alessia Marcuzzi.

L’outfit nero