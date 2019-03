Alessia Prete e Matteo Gentili/ La replica di lui: news dalla d’Urso (Pomeriggio 5)

La settimana scorsa Alessia Prete nel corso di Pomeriggio 5, ha avuto modo di aggiornare il pubblico sulla sua relazione amorosa con Matteo Gentili. I due ragazzi si sono conosciuti proprio durante l’ultima edizione del Grande Fratello 15 e, una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia, si sono pazzamente innamorati. Dopo 9 mesi di storia senza particolari “scossoni”, tra di loro qualcosa è cambiato radicalmente. Attualmente i due hanno deciso di prendersi una pausa, anche per riuscire a risolvere le loro problematiche dettate dalla distanza geografica. Ed infatti, lei è piemontese e lui invece abita a Viareggio. Alessia, ospite della ruspante Carmelita qualche giorno fa, ha ricostruito la faccenda illustrando il motivo per cui, dopo una controversia, Matteo avrebbe eliminato da Instagram le loro fotografie insieme: “Abbiamo avuto un po’ un periodo no. Mi assumo tutte le responsabilità, era un periodo in cui ero sotto esami, perché mi manca poco alla laurea, sono molto stressata. Abbiamo avuto delle discussioni, ordinarie in una coppia, nulla di particolare”.

Alessia Prete: l’appello a Matteo Gentili e la replica

Alessia Prete, chiacchierando con Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5, ha confidato di essere arrivata al punto in cui aveva bisogno di quell’affetto in più, accusando Matteo Gentili di non avere abbastanza affetto nei suoi confronti: “e quindi lui mi ha dato questo segnale, ha cancellato le foto, perché l’ho fatto tanto arrabbiare. Mi assumo tutte le responsabilità, perché so di essere molto pesante quando mi ci metto”. Successivamente l’ex gieffina ha confidato che, dopo quel gesto, il calciatore sarebbe sparito dai social, per poi tornare online e difendere la sua fidanzata dagli attacchi ricevuti dagli haters che pensavano lo avesse tradito. Di seguito la torinese ha raggiunto il ragazzo a Viareggio, per chiarire alcune cose e, proprio in quel contesto, avrebbero avuto una nuova discussione. Matteo quindi, ha deciso di concludere con un messaggio: “Alessia penso che le cose non si possano sistemare”. Barbara d’Urso quindi, ha invitato la Prete a fare un appello: “Io lo amo, lui lo sa” ha concluso l’ex gieffina “se no non sarei andata da lui una settimana fa, però lui non deve chiudermi le porte in faccia. Io sono andata da lui, adesso per questa discussione stupida potrebbe venirmi incontro”. Cosa accadrà quest’oggi? Matteo Gentili replicherà alla fidanzata in diretta a Pomeriggio 5… rimanete sintonizzati!

