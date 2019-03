Alvin/ È polemica, Elena Morali:”sceglie contro chi fare la voce grossa”

non riesce a conquistare quest’anno all’Isola dei famosi 2019 e sono tanti i fan che si dichiarano delusi dal comportamento dell’inviato. Il motivo è sempre lo stesso che in queste ultime due settimane ha fatto imbufalire migliaia di fan, ovvero del presunto trucco messo in atto da Soleil Sorgé e dalla produzione durante le prove del fuoco previste per la vittoria del titolo di leader. Gli ammiratori sono colpiti dalla complicità di Alvin, che in tutto questo agli occhi di molti forse si dovrebbe alzare in punta di piedi ed urlare la verità. Forse la stessa che Paolo Brosio ha spesso tentato di dire senza mezzi termini, riuscendo a conquistare l’applauso di molti. I commenti sui social infatti non sono a favore di Alvin e quel “bravo” che gli è sempre stato assegnato rischia di svanire nel nulla. Altri invece lo difendono: del resto il suo ruolo di inviato gli richiede di intervenire nel momento in cui i concorrenti si comportano in modo scorretto verso regolamento e presenti. “Con quella mandria di maleducati sei troppo bravo nel mantenere la calma”, scrive invece un’ammiratrice pensando all’ultima prova leader, in cui Jo Squillo ha rischiato di colpirlo con un pezzo di cocco. Clicca qui per guardare la clip di Alvin.

Alvin, Isola dei Famosi 2019: quanta pazienza per lui?

Quanta pazienza deve avere Alvin? Di sicuro non infinita, come ha dimostrato nell’ultima diretta dell’Isola dei famosi 2019. Non se ne comprende il motivo, ma dato l’alto numero di concorrenti presenti nel reality è facile intuire come riuscire a mantenerli in ordine ed in silenzio sia davvero un’impresa da non sottovalutare. In oltre un mese di reality, l’inviato di Alessia Marcuzzi è riuscito a non perdere le staffe anche di fronte alle scorrettezze di tanti Naufraghi, che nella maggior parte delle occasioni dimostrano di non prestargli attenzione. Almeno fino all’ultima diretta, quando Alvin si ritrova a sbottare proprio perché i vip non sono in grado di mantenere la concentrazione per qualche istante. “I miei figli mi ascoltano di più”, ha concluso dopo aver spiegato più volte la prova ricompensa. A quanto pare a dargli qualche pensiero in più è Paolo Brosio, a cui ha intimato, inutilmente, di rimanere al suo posto.

Riuscirà a trovare un accordo con Paolo Brosio?

Alvin

riuscirà a trovare un accordo con Paolo Brosio all’Isola dei Famosi 2019? L’ultima diretta ci ha mostrato un inviato piuttosto avvelenato nei confronti del giornalista, ma sembra proprio che sia tutto dovuto ad episodi pregressi. Diverse settimane fa Brosio ha infatti osato mettere a tacere l’inviato durante la diretta e solo perché a quanto pare aveva già pianificato di puntare il dito contro la produzione. All’epoca si è parlato di alcune medicine promesse ai Naufraghi e giunte solo diversi giorni dopo il previsto, uno dei tanti motivi che secondo Paolo avrebbero reso più bollente l’aria che si respira su Playa Uva. “Povero Brosio” commenta intanto Elena Morali sul proprio profilo social, accusando Alvin di aver reagito male contro il giornalista solo perché nelle precedenti dirette sarebbe stato il Naufrago ad averla vinta sull’inviato. Secondo l’ex concorrente tra l’altro Alvin avrebbe dimostrato con il proprio comportamento di fare delle differenze, scegliendo contro chi fare la voce grossa.

Il cocco evitato