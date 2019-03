Ariadna Romero/ Sepolta l’ascia di guerra con Soleil? (Isola dei Famosi 2019)

Ariadna Romero sembra aver sepolto l’ascia di guerra sull’Isola dei Famosi 2019, almeno per quanto riguarda Soleil Sorgé. Le due infatti erano state protagoniste di un forte battibecco durante la scorsa settimana, ma a sorpresa la concorrente cubana ha deciso di cambiare rotta proprio prima delle nomination. Prima della prova leader, ha preferito schierarsi con Soleil piuttosto che con Aaron Nielsen: il pubblico è rimasto interdetto di fronte a questa sua preferenza, visto che la strategia è più che evidente. Di sicuro Ariadna non ha preso le parti della biondina per una questione di simpatia, ma perché certa che avrebbe portato a casa una vittoria. Ormai i Naufraghi lo sanno: ad ogni prova fisica, la Sorgé riesce sempre ad emergere. Il loro rapporto a Playa Uva però non è cambiato per nulla, anche se si è raffreddato molto e grazie alla parziale assenza della biondina, hanno avuto ben pochi contatti.

Ariadna Romero, Isola dei Famosi 2019: si è fatta notare poco

Ariadna Romero la silenziosa: sull’Isola dei Famosi 2019 è riuscita a farsi notare ben poco. Se non fosse per il fisico mozzafiato e per le preghiere di Paolo Brosio, visibilmente scosso dal suo arrivo, si potrebbe dire che la concorrente cubana non stia riuscendo ad emergere. Senza considerare che Ariadna non è riuscita ad integrarsi al meglio con il resto delle donne, contribuendo al fallimento di quella famosa Isola delle femmine di cui si era tanto vantata Jo Squillo. L’unico modo per farla parlare è evidentemente toccarle la famiglia ed il figlio, come ha osato fare Soleil Sorgé prima del loro scontro acceso avvenuto la settimana scorsa. Messo al bando Jeremias Rodriguez, la Romero non ha così tanti alleati su cui poter contare e con cui giocare, fra seduzione e molto altro. Qualcuno però è pronto a scommettere che sia già in corso una storia d’amore con Abdelkedar Ghezzal. Sarà vero?

Terminerà presto la sua avventura?

L’Isola dei Famosi 2019 potrebbe terminare presto per Ariadna Romero, che non è riuscita a crearsi delle amicizie utili per riuscire ad arrivare indenne al prossimo televoto. La sola amicizia con Ghezzal potrebbe salvarla da un giro di nomination architettato da Marco Maddaloni, che a quanto pare ama gestire le retrovie per assicurarsi di eliminare i Naufraghi più scomodi. Per ora non possiamo dare per scontato che Ariadna stia usando delle strategie e che la sua vicinanza con Ghezzal possa non essere un caso. Data l’impossibilità di fare colpo su Maddaloni, l’unico concorrente disponibile era proprio il calciatore. Purtroppo per ora sembra che abbia scelto di stare dalla parte dei più contestati, anche se numeri alla mano, sembra proprio che in un modo o nell’altro il judoka ed i suoi accoliti siano riusciti a distruggere il gruppo avversario.



