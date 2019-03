Autumn in New York/ Video, su Rai3 il film con Richard Gere (oggi, 4 marzo 2019)

va in onda stasera, lunedì 4 marzo 2019, su Rai 3. Si tratta di un film di genere drammatico realizzato negli Stati Uniti nel 2000, diretto dalla regista di chiare origini cinesi Joan Chen. Quest’ultima è nota per essere stata attrice in diverse pellicole, tra le quali L’ultimo imperatore, Sfida tra i ghiacci, Dredd – La legge sono io e Lussuria – Seduzione e tradimento, oltre alle serie I segreti di Twin Peaks e Marco Polo. Il cast vede alcuni personaggi di assoluto rilievo del mondo del cinema, tra i quali spicca Richard Gere. Il performer statunitense ha vinto un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale grazie a Chicago, nel 2003. È inoltre famoso grazie alle interpretazioni in American Gigolò, Ufficiale e gentiluomo, Il primo cavaliere, Se scappi ti sposo, Shall We Dance? e The Hunting Party. Viene affiancato da Wynona Ryder, per due volte candidata ai premi Oscar grazie ai titoli L’età dell’innocenza e Piccole donne. Presente anche Anthony LaPaglia, attore australiano famoso per Perseguitato dalla fortuna, Mosche da bar, Accordi e disaccordi e Un boss sotto stress. Il cast è completato da Elaine Stritch, Vera Farmiga, Sherry Stringfield, Jill Hennessy e Sam Trammell.

Autumn in New York, la trama del film

La trama di Autumn in New York si focalizza sulla figura di Will, il proprietario di un ristorante che non riesce a trovare la donna giusta. Le cose iniziano a cambiare quando incontra la giovanissima Charlotte, con quale sembra profilarsi l’ennesima avventura dalla breve durata ma alla fine non sarà così. Lui sembra intenzionato a chiudere questa relazione sentimentale, ma lei gli rivela di essere affetta da un grave problema cardiaco che di lì a poco l’avrebbe condotta alla morte. La nonna di Charlotte, nonostante un profondo scetticismo, chiede a Will di restarle accanto dopo che lo stesso aveva abbandonato anche sua madre. L’uomo entra in una situazione di difficoltà morale e appare in contrapposizione con l’apparente spensieratezza di Charlotte, che ha scelto di vivere intensamente ogni momento della sua esistenza residua. Will si accorge di essersi innamorato e cerca di salvarla, fino a quando non trova un chirurgo pronto ad operarla in maniera disperata. La ragazza subisce numerosi collassi prima di essere ricoverata e sottoposta ad un delicato intervento, che purtroppo non scongiura il suo decesso. Will si consola grazie a sua figlia, diventata mamma.

