Belen Rodriguez e Santiago/ Vicino allo zio Jeremias: “Mi manca il mio piccolino”

Belen Rodriguez è impegnata nel riprendere le redini del suo matrimonio con Stefano De Martino, ma la presenza del fratello Jeremias sull’Isola dei Famosi 2019 potrebbe convincerla a fare una piccola sorpresa al Naufrago. In queste ultime settimane, il neo compagno di Soleil Sorgé ha avuto infatti un crollo emotivo a causa della forte nostalgia di casa ed in particolare del nipotino Santiago. Jeremias sente la mancanza della famiglia, che in tante apparizioni tv ha sempre ricordato con grande affetto. Proprio per questo Belen potrebbe decidere di inviargli un messaggio video che lo raggiunga fino in Honduras, magari al fianco del figlio prediletto Santiago. Madre e bambino sono inseparabili, ora uniti di nuovo sotto lo stesso tetto con Stefano e magari pronti per allargare la famiglia. Del resto non sarebbe la prima volta che la Rodriguez decide di soccorrere il fratello in un momento fragile del suo isolamento: durante la partecipazione di Jeremias al GF Vip 2, la tangera argentina non si è fatta attendere ed ha varcato la porta rossa per sostenere il fratello e Cecilia.

Belen, Santiago e il rapporto con Jeremias Rodriguez

Belen Rodriguez accorrerà per sostenere Jeremias Rodriguez sull’Isola dei Famosi 2019? Il Naufrago ha svelato pochi giorni fa di avere il bisogno di vedere il nipotino Santiago: “Mi manca un po’ la famiglia. Mi manca un po’ il mio piccolino, Santi. Gli altri, quando tornerò, saranno uguali. Invece i piccolini te li perdi una settimana e quando li rivedi sono un’altra persona. E’ questo che mi dispiace”, ha detto in confessionale. Zio e nipotino sono sempre stati uniti, così come lo è Belen con i due fratelli e con tutti i componenti della sua famiglia. Anche per questo vengono sempre inquadrati come il clan Rodriguez, per via di quell’unità che ha permesso a Belen e i suoi familiari di superare tanti ostacoli ed arrivare fino al successo. In attesa di scoprire se la Rodriguez e Santiago invieranno un messaggio a Jeremias, il bambino e la sua mamma si godono un week end di relax al parco divertimenti. Impegnati fino al tramonto ad usare ogni gioco presente all’Idroscalo di Milano, ed un pranzo veloce con hamburger e patatine, oltre che ad un gelato da gustare a fine pasto. Le Stories di Belen ci raccontano come sempre l sue giornate ed in particolare questa breve esperienza con il piccolino di casa, vestito con una maglietta da baseball ed impegnato a sporcarsi il più possibile mentre mangia il gelato.

