Brumotti minacciato di morte/ Foto Striscia la notizia, proiettile vicino al furgone

Nuova disavventura per Vittorio Brumotti: l’inviato di Striscia la notizia è stato minacciato di morte nel corso di un servizio registrato a Ciserano, località Zingonia. Il campione di bike trial, che viaggia per tutta l’Italia per combattere lo spaccio di droga, si è recato nel bergamasco per documentare il degrado nelle “palazzine della morte” e c’è chi non ha gradito il suo arrivo. Come reso noto dal telegiornale satirico, Brumotti e la sua troupe erano al lavoro per documentare lo spaccio di cocaina nel complesso che «a breve sarà demolito per ridare il territorio ai bravi cittadini» e, una volta entrato in azione, il biker ha messo in fuga i pusher. In un secondo momento però l’inviato è stato raggiunto dal lancio degli oggetti piovuti da balconi. E non solo: «Ci hanno messo un proiettile vicino al furgone», le sue parole.

VITTORIO BRUMOTTI MINACCIATO DI MORTE A ZINGONIA

Un proiettile finito nei pressi del mezzo della troupe di Striscia la notizia non per caso, come testimoniato dal frame diffuso dal tg diretto da Antonio Ricci. Il servizio completo verrà trasmesso nella puntata in onda questa sera, alle ore 20.35, con il campione di bike trial che non è nuovo purtroppo a episodi di minacce e aggressioni. Recentemente, a Napoli, è stato raggiunto da un gruppo di ragazzi nel corso della registrazione di un servizio e dopo una lunga indagine le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato i tre responsabili, ragazzi tra i 20 e i 23 anni. E ancora, appena un mese fa, è stato aggredito da alcuni pusher alla Stazione centrale di Milano: insulti, minacce e qualche spintone.

