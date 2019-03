Chi è il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2019?/ Soleil e Aaron i candidati

Una puntata ricca di sorprese quella dell’Isola dei Famosi in onda questa sera, lunedì 4 marzo 2019. Oltre ai nuovi eliminati, alle prove leader, a scontri e ospiti, questa sera Alessia Marcuzzi eleggerà il primo finalista di questa edizione del reality. Una proclamazione che arriva con ben 5 settimane di anticipo rispetto alla finalissima, che vedrà eletto il vincitore. Ma in che modo avverrà questa scelta? Le anticipazioni della puntata in onda oggi ci svelano che il tutto questo sarà possibile grazie al prezioso Cocco D’Oro: secondo qualche meccanismo previsto dal programma, probabilmente una sfida o una scelta a catena, i concorrenti dovranno conquistare il famoso Cocco che darà la possibilità di accedere alla sfida finale senza passare per eventuali nomination ed eliminazioni a sorpresa.

CHI SARÀ IL PRIMO FINALISTA?

Ma chi potrebbe conquistare questo grande privilegio nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2019? Seguendo il ritmo delle ultime prove viste in diretta e durante la settimana, i più determinati al momento sembrano essere Soleil Sorge e Aaron Nielsen. Il figlio di Brigitte non è mai riuscito a diventare leader ma è sempre arrivato alla “finalissima”. Soleil, invece, ha conquistato già due volte la fascia rossa, mostrando una grande determinazione. Qualora il Cocco d’oro si conquistasse con una prova, potrebbero essere loro due i principali candidati, anche se non sono da escludere Marco Maddaloni e Ghezzal, comuqnue tra i migliori quando si parla di prove.

