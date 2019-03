Damian Hardung è Adso da Melk/ All’altezza di Christian Slater? (Il nome della rosa)

Il giovane attore tedesco Damian Hardung sarà Adso da Melk nella serie tv ispirata al romanzo di Umberto Eco “Il nome della rosa”, ormai di prossima uscita. Quella di Hardung è una scelta che la produzione tedesca della serie ha voluto fortemente, ricalcando quanto venne fatto ai tempi della trasposizione cinematografica del film, datata 1986. Allora al fianco di Sean Connery, protagonista nei panni di Guglielmo da Baskerville, venne scelto un giovane Christian Slater per interpretare Adso da Melk, un ruolo che aiutò molto a lanciarne la carriera. Hardung spera di ripercorrerne le orme: nativo di Colonia, classe 1998, Hardung ha già interpretato diversi ruoli in fiction e serie tv conosciute in Germania, ma quello in “Il nome della rosa” è il primo ruolo di grande spessore della sua giovane carriera, anche solo per il fatto di aver recitato fianco a fianco a un mostro sacro come John Turturro, che gli è stato maestro sulla falsariga di quanto accadeva nella storia che stavano interpretando tra Gugliemo da Baskerville e Adso da Melk.

DAMIAN HARDUNG E’ ADSO DA MELK: LA SUA VITA “PRIVATA”

Della vita privata di Damian Hardung non si conosce moltissimo, non avendo rilasciato il giovane attore tedesco molte interviste nel corso della sua carriera, a ventun anni non ancora compiuti. Hardung è però molto attivo sui social, dove è seguito da un nutrito gruppo di fans, soprattutto femminili. E grazie alla sua attività sul web si conoscono le sue passioni principali, col giovane attore molto sportivo e con un passato da calciatore alle spalle, avendo militato in una formazione locale della sua città, il Fortuna Koln, nell’equivalente del nostro campionato Primavera. Damian Hardung ama anche molto giocare a tennis e andare sugli sci. Oltre al cinema e allo sport, un’altra grande passione di Damian è la musica, avendo fatto parte di diverse band con i suoi amici mostrando abilità notevoli alla batteria, al pianoforte e anche come cantante. Insomma, un ragazzo assolutamente notevole per la sua età che ha individuato ormai però nella recitazione la sua passione principale: per le sue numerose fans, va ricordato che Damian è fidanzato da molti anni con una ragazza di cui però non ha mai parlato pubblicamente.

