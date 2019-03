David e Ida Platano/ Uomini e donne, i due si scambiano il numero e…

Nuovo triangolo all’orizzonte a Uomini e donne? Quella di oggi sarà la prima parte della maxi puntata del trono over, la prima di questo mese di marzo. Al centro di tutto ci sarà quello che è successo la scorsa settimana quando il bel David ha deciso di lasciare il suo numero a Ida Platano. Da qualche giorno quest’ultima ha messo la pietra sopra a Riccardo Guarnieri e al loro rapporto e sembra che il neo cavaliere del trono over non abbia voluto perdere molto tempo fiondandosi su di lei e lasciando il suo numero. Fin qui niente di male se non fosse che la notizia è arrivata a Cristina con alcuni dettagli che potrebbero dare fastidio anche a Riccardo. A quanto pare David aveva notato la bella Ida sin dal suo arrivo in trasmissione tanto che più volte si era detto un po’ annoiato dal fatto che lei fosse ancora la donna era al fianco di Riccardo Guarnieri.

LA SFURIATA DI CRISTINA

Finalmente i tempi sono maturi per i due e mentre loro si sentono ormai tutti i giorni anche se, a detta di Ida Platano non si sono ancora detti qualcosa di importante, Cristina ha perso le staffe. Lei sta uscendo con David e non sapeva davvero di questa novità, né del numero e né delle telefonate che ha fatto alla dama e che dopo tre mesi sicuramente questo non è un comportamento giusto nei suoi confronti. A questo punto David non gliele manda a dire accusando Cristina di non essersi mai sbilanciata, di non sapere quello che significa stare in coppia e nemmeno di essersi interessata a lui in modo intenso e diverso. Alla fine della sfuriata di Cristina, che lo manda all’altro paese, David invita Ida a ballare. Cosa sarà successo in questa settimana?

